【W飯店毒趴命案 1】美麗女嫩模被土豪哥朱家龍混毒灌酒 急救無效死亡

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

一場原本被包裝成「奢華狂歡」的派對，最後卻成了奪命悲劇。民國105年12月，台北信義區指標性五星飯店 W飯店，爆出震撼社會的毒趴命案。一名年僅21歲的郭姓女模，在連續 5天4夜混用毒品、灌酒助興後陷入昏迷，送醫不治。檢警深入追查後發現，這場毒趴的主辦人之一，竟是曾因炫富婚禮爆紅的「土豪哥」朱家龍。警方頭大的是嫌犯謊稱案發地點加上W飯店在警方趕到之前，已經將現場「打掃乾淨」。

五星級套房成毒窟 女模混毒昏迷送醫不治

檢警調查指出，這場毒品派對自12月初開始，地點就在台北W飯店高樓層豪華套房內。期間不斷有年輕男女進出，混合施用K他命、搖頭丸等毒品，並大量飲酒助興，幾乎不眠不休。郭姓女模在長時間施用多種毒品後，身體逐漸無法負荷，最終失去意識。12月7日，她被兩名男子送往國泰醫院急診，院方發現明顯藥物中毒反應，立即通報警方。由於病況急轉直下，醫院緊急將她轉送台北榮總搶救，仍因多重毒品交互作用導致器官衰竭，不幸身亡。

「離婚散心趴」曝光 W飯店訂房人竟是土豪哥

警方循線追查訂房紀錄，赫然發現這間套房的承租人，正是「土豪哥」朱家龍。朱家龍出身富裕，過去因豪砸現金紅包、炫富婚禮影片爆紅網路。知情人士透露，這場長達5天4夜的派對，其實是朱家龍在婚姻破裂後，為了散心所舉辦的「離婚趴」。



更諷刺的是，派對其中一天，正好還是他與前妻的結婚紀念日。表面上是朋友聚會，實際上卻演變成毒品、酒精不斷輪流上場的失控狂歡，也成了女模命喪其中的關鍵背景。朱家龍雖然很快就到案說明，卻對案情避重就輕。他供稱自己之所以負責訂房，是因為平常累積高額消費，而成為台北W飯店的VIP，享有VIP折扣，才會替朋友代訂客房，並且聲稱自己都在房間內看電視，不清楚客廳裡發生什麼事。

【W飯店毒趴命案1】美麗女嫩模被土豪哥朱家龍混毒灌酒，急救無效死亡震驚社會。（圖／資料照）

共犯說謊誤導警方 飯店清場滅證引爆爭議

整起案件是在派對開始後的第5天爆發開來，民國105年12月7日，兩名男子洪聖晏和江哲瑋，將一名陷入昏迷的年輕郭姓小模，送至國泰醫院的急診室，接受緊急治療，但院方因為發現患者出現藥物中毒的狀況，暗中通知了轄區警方到場處理。

兩名男子見員警出現而神色慌張，態度也遮遮掩掩，洪聖晏還向警方謊稱郭姓小模是自己認識不久的女友，並稱她之所以會陷入昏迷，是因飲酒過量又吃了安眠藥，甚至還捏造了虛假的上車地點，使大安分局的員警無法在第一時間發現，案發地點其實是在台北W飯店。而後因為郭姓小模狀況嚴重，國泰醫院才趕緊將她轉往榮總救治，卻仍因混用多種毒品而不治身亡。

等警方循線趕到飯店，卻一度遭以「保護房客隱私」為由拒絕進入。待層層通報後終於進房，現場早已被全面清潔，垃圾桶、桌面、浴室通通清空，關鍵證物全數消失。五星級飯店是否涉入滅證，也引發社會高度質疑。

刪通聯、丟手機 科技辦案還原毒趴全貌

隨著案情曝光，多名涉案人員開始銷毀證據。有人刪除通聯紀錄，有人直接丟棄手機，甚至連死者的手機與剩餘毒品，也被人一併丟棄，企圖斷絕追查線索。檢警只能與時間賽跑，調閱飯店監視器、分析基地台定位、比對通話紀錄移動軌跡，並透過數位鑑識還原刪除資料。歷經45天密集偵辦，終於確認朱家龍不只是代訂房間，而是與友人共同籌辦毒趴、張羅毒品的主辦者之一，完整拼湊出毒趴運作結構。

【W飯店毒趴命案1】美麗女嫩模被土豪哥朱家龍混毒灌酒，急救無效死亡震驚社會。（圖／翻攝自《台北地檢署》官網）

W飯店成絕命終結站 奢華狂歡毒趴奪走年輕女孩生命

在經過45天的偵查期後，檢警終於能拼湊出，在這5天4夜的狂歡派對中到底發生什麼事，並從各方說詞中建立起派對參與者彼此之間的關係。他們發現土豪哥朱家龍不只是單純替朋友訂房，他竟也是這場毒趴貨真價實的主辦方，還與另兩位朋友洪聖晏和蔡逸學一同張羅各種毒品，提供給參與者施用！而其他進出派對的男女，有些是負責供應毒品，有些則是被找來作陪助興，而最後進入派對的幾名關係人，則是被叫來處理現場和善後。

【W飯店毒趴命案1】美麗女嫩模被土豪哥朱家龍混毒灌酒，急救無效死亡震驚社會。（圖／資料照）

【W飯店毒趴命案1】美麗女嫩模被土豪哥朱家龍混毒灌酒，急救無效死亡震驚社會。（圖／任性出版提供）

本文撰寫與摘自任性文化出版之《臺灣超級大案鑑識現場》

