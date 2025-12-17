【W飯店毒趴命案 2】土豪哥判2年10月定讞已出獄 他大喊：富二代遊戲

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

【W飯店毒趴命案 2】土豪哥朱家龍更一審判2年10月定讞已出獄 女模父親大喊：富二代的遊戲，社會不公平。圖為刑案現場示意圖。（圖／翻攝自《台北地檢署》官網）

這起震撼社會的台北信義區W飯店毒趴命案。檢警還原發現，「土豪哥」朱家龍以VIP身分訂3晚。再邀請友人、傳播小姐、小模進入套房，連續多日混毒、灌酒玩樂。一直到21歲郭姓小模出現狀況，全案爆發。最後朱家龍從一審判10年到更一審判2年10個月定讞，已出獄。這也促使「W飯店條款」上路：特定場所「知情不報」，業者最高可罰100萬元並勒令停業。

土豪哥VIP訂房開局 先喝酒再進W飯店「開趴」

全案從民國105年12月2日傍晚開始。朱家龍利用自己是台北W飯店VIP客戶的身分，以每晚接近萬元、約6折的價格，一口氣訂下3晚房間，並親自完成續住安排。隨後他並未直接前往飯店，而是先到同樣位於信義區的「王牌101酒店」與洪聖晏、蔡逸學喝酒聊天，氣氛熱絡後，順勢邀請兩人一起轉戰W飯店「續攤」。這樣的安排，讓派對在正式開始前，就已經進入飲酒與狂歡的節奏，也為後續失控埋下伏筆。

【W飯店毒趴命案 2】土豪哥朱家龍更一審判2年10月定讞已出獄 女模父親大喊：富二代的遊戲，社會不公平。（圖／資料照）

毒品桌一字排開 K他命、毒糖、梅片、金剛再加「金色小惡魔」

民國105年12月3日凌晨，派對正式在W飯店套房內展開。朱家龍與蔡逸學將各式毒品直接攤放在客廳桌上，包括K他命、毒品軟糖、俗稱「梅片」的藥丸，以及新興安非他命類毒品「金剛」，讓在場的人可自由取用。朱家龍仍嫌不夠盡興，當王姓小模Rara提議再找朋友來聊天時，他反而要求身為藥頭的張子奕，順便帶來俗稱「金色小惡魔」的咖啡包毒品，使毒品種類與數量不斷增加，派對危險性也隨之升高。

拚酒狂歡變「灌毒」 輸家喝冰火或毒咖啡

洪聖晏與江哲瑋在3日凌晨抵達飯店前，還先在便利商店購買「冰火」調酒、紙杯與骰子，進房後立刻加入狂歡行列。眾人以骰盅玩遊戲，輸家必須接受懲罰，喝下冰火調酒，或是用毒咖啡包沖泡的飲品。酒精與毒品在遊戲刺激下不斷被灌入體內，使參與者的判斷力與身體狀況迅速下降，也讓派對逐漸從單純玩樂，轉為高度危險的混毒狀態。

【W飯店毒趴命案 2】土豪哥朱家龍更一審判2年10月定讞已出獄 女模父親大喊：富二代的遊戲，社會不公平。（圖／翻攝自《台北地檢署》官網）

郭姓小模被找來「音樂桌」 有去無回的奪命邀約

在派對延續之際，洪聖晏透過微信向傳播公司，以4小時8,000至1萬元的坐檯費徵求「音樂桌」小姐（「音樂桌」意思為「搖桌」，也就是傳播小姐陪客人在包廂內嗑藥開毒趴），陪客人在包廂內嗑藥、搖桌。同時，他也親自聯絡曾做過酒店經紀的郭姓小模前來坐檯。郭姓小模抵達後，與其他女性友人、傳播小姐一同加入遊戲與拚酒。對郭姓小模而言，這場看邀約，成了有去無回的奪命派對。

失控警訊出現 有人撞牆、眼神渙散 主辦人土豪哥竟回「哈哈」

12月6日凌晨，朱家龍短暫外出時，派對現場的失控情況愈發明顯。王姓小模Rara目睹傳播小姐在連續服用多種毒品後，出現眼神渙散、語無倫次，甚至撞牆的狀況。Rara擔心出事，透過微信向朱家龍提醒「有人有狀況」、「都怪怪的」，但朱家龍卻僅以「真假」、「哈哈」、「四天耶」等語回應，既未喊停派對，也未要求退房，錯失關鍵止損時機。

郭姓小模昏迷還在拖延 急找密醫打「排毒針」錯過黃金救命時間

到了12月7日凌晨，郭姓小模開始意識不清，甚至反覆穿脫衣物，但在場眾人因害怕曝光毒趴而遲遲不敢送醫。她自行進浴室泡澡後長時間未出來，直到早上7點多才被發現癱坐在馬桶上昏迷。眾人竟先找來不具醫師資格的密醫施打所謂「排毒針」，卻僅是維他命B與食鹽水，不但無效，還導致她出現抽搐、高燒與失禁，最終錯過搶救黃金時間。

【W飯店毒趴命案 2】土豪哥朱家龍更一審判2年10月定讞已出獄 女模父親大喊：富二代的遊戲，社會不公平。（圖／資料照）

法醫解剖驗出十餘種毒物 PMA濃度高出致死量近19倍

法醫解剖結果顯示，郭姓小模的血液、毛髮與胃內容物中，驗出十餘種毒品成分，死因為混用毒品造成中毒性休克、橫紋肌溶解與多重器官衰竭。其中最關鍵的是二級毒品PMA，其濃度為所有毒物中最高，甚至比公定最低致死濃度高出將近19倍，成為後續判決爭議與翻盤的重要科學依據。

土豪哥判決逆轉＋「W飯店條款」上路：知情不報最高罰100萬

在刑事判決上，臺北地院本來在民國106年6月一審宣判時，依《藥事法》中的第83條第2項轉讓偽、禁藥致死罪，分別判處被告朱家龍和蔡逸學有期徒刑10年、洪聖晏有期徒刑10年6個月。其他案件相關人則被判刑4年2個月到9年不等，在二審時也未減輕刑度，沒想到高等法院在民國108年4月的更一審判決時大逆轉。



高等法院更一審時判定，郭姓小模猝死是因為她長期服用PMA毒品，無法認定與朱家龍等人提供的毒品存在因果關係，也考量朱家龍事後已與死者家屬達成和解，因此改依照《藥事法》中的第83條第1項，以轉讓偽藥、禁藥罪判刑朱家龍2年10個月、洪聖晏和蔡逸學各2年6個月的有期徒刑，全案定讞。朱家龍已於民國109年6月7日提前出獄。

而全案也揭露飯店長期以「保護隱私」為由，未即時通報警消的問題，促成立法修正《毒品危害防制條例》，增訂特定場所「知情不報」防制責任，業者最高可罰100萬元並勒令停業，因此被外界稱為「W飯店條款」。

【W飯店毒趴命案 2】土豪哥朱家龍更一審判2年10月定讞已出獄 女模父親大喊：富二代的遊戲，社會不公平。（圖／資料照）

【W飯店毒趴命案 2】土豪哥朱家龍更一審判2年10月定讞已出獄 女模父親大喊：富二代的遊戲，社會不公平。（圖／任性出版提供）

本文撰寫與摘自任性文化出版之《臺灣超級大案鑑識現場》

