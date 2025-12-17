【W飯店毒趴命案 3】北檢首度曝光與惡鬥智關鍵 45天拼出她喪命120小時

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

【W飯店毒趴命案 3】台北地檢首度曝光與惡鬥智關鍵經過，45天拼出郭姓女模喪命120小時驚險過程。（圖／翻攝自《台北地檢署》官網）

台北地檢署透過檢察官王俊棠、許文琪、王如玉合寫《眾志成城─W Hotel 毒品派對命案之偵辦與蒞庭》，詳細記錄這起指標性案件的辦案歷程。文章不只重現郭姓小模喪命前後的關鍵時間軸，更揭露在現場被清空、證據遭滅、通聯被刪的極端不利情況下，檢警如何以科技辦案與跨單位合作，在45天內，拼湊出W飯店套房內長達120小時的毒趴真相。

《W飯店毒趴奪命案》故事的結束也是偵查的開始

皇天不負苦心人，通過檢警不懈的努力，原本陷入泥淖的案情，終於在在場參與和事後到場之證人陸續到案，以及相關檢驗報告先後出爐的情況下，出現了轉變的契機，並順利重建案發過程，在經歷約1080小時，也就是45天的偵查期間後，檢方終於藉由破碎不堪且四分五裂的人證及物證，拼湊並還原在W Hotel案發房間內的120個小時。



一開始檢警面對的是一個近乎「被抹去」的現場。W飯店房間已被清潔打掃，垃圾清空、毒品不見，被害人手機遭丟棄，所有最關鍵的第一手證據，幾乎蕩然無存。書中形容，這正是重大刑案最容易「沉沒」的時刻——沒有現場、沒有物證，真相往往就此消失，甚至再也無從追查。然而北檢在第一時間即定調：必須把真相找回來。

【W飯店毒趴命案 3】台北地檢首度曝光與惡鬥智關鍵經過，45天拼出郭姓女模喪命120小時驚險過程。圖為嫌犯關係圖。（圖／翻攝自《台北地檢署》官網）

五大偵辦主軸同步推進 科技辦案成破局關鍵

《眾志成城─W Hotel 毒品派對命案之偵辦與蒞庭》台北地檢署首度揭露，檢警在案發初期即同步啟動五大偵辦方向，每一項都是為了補回被刻意抹去的真相。這不只是傳統辦案，而是一場高度仰賴科技與耐力的「真相追逐戰」。



1.地毯式清查所有進出W飯店房間的人員身分，逐一訊問。

2.全面採集尿液、毛髮，與被害人體內毒物進行比對。

3.扣押並鑑識手機，還原遭刪除的對話與通聯紀錄。

4.分析基地台定位與行動軌跡，重建每個人的時間線。

5.依參與程度分級歸類，釐清主辦、陪同與善後角色。

偵查的終結與故事還原 45天、1080小時北檢拼出W飯店內的120小時

根據調查的最終認定結果，被害人不僅僅是單純的服藥過量死亡，其實在案發房間裡，從12月3號的凌晨時分，就展開了一場荒唐的毒品派對，長達5天4夜的時間裡，房裡的眾人來來去去，唯一不變的是，我國法律所不允許持有及施用的各式毒品，諸如:毒品咖啡包、梅片、搖頭丸、毒軟糖、愷他命，都由策畫這場派對的朱○龍、洪○晏、蔡○學，透過包含參加友人兼藥頭江○瑋、藥頭張○奕在內之各種管道取得後，無限量提供給房間內成員取用。



死者（郭姓小模）在這場毒品派對的第二晚，為了賺取陪搖坐檯的酬勞，接受洪○晏的邀請進到了房內。之後整整3天3夜，死者在房裡未曾闔眼，每到夜晚開派對的時刻，她便因應著眾人所玩的各種遊戲，一杯一杯飲下桌上的毒咖啡，不時吞服著打印上各色印記的彩色搖頭丸，最終在不同種類毒品藥效的交互作用下失去意識。

【W飯店毒趴命案 3】台北地檢首度曝光與惡鬥智關鍵經過，45天拼出郭姓女模喪命120小時驚險過程。（圖／翻攝自《台北地檢署》官網）

郭姓小模昏迷第一時間未送醫 密醫點滴成致命延誤

最令人痛心的關鍵時刻，發生在郭姓小模失去意識之後。房內眾人並未第一時間呼救，而是在恐懼曝光毒趴的心理作祟下，選擇逃避現實，找來未具醫師資格的密醫，為她施打僅含綜合維他命的點滴，試圖私下解決問題。《眾志成城─W Hotel 毒品派對命案之偵辦與蒞庭》文中直言，這是一個足以改變結局的致命錯誤。原本或許還有搶救機會的生命，但就在一次次猶豫與拖延中，她的年輕生命逐漸流逝。

【W飯店毒趴命案 3】台北地檢首度曝光與惡鬥智關鍵經過，45天拼出郭姓女模喪命120小時驚險過程。（圖／資料照）

只要你真心想做一件事 全宇宙都會來幫你

雖然本案在偵查初期，存有以下種種不利真相發覺之因素：

1.事後到場之陳○澤等人，清掃、破壞房內原狀，並將房內的毒品連同被害人的手機，一併丟棄，W Hotel也疏於協助保持現場原狀而加以清潔打掃。

2.朱○龍、洪○晏、江○瑋、蔡○學為開脫罪名，而刻意刪除彼此連繫的紀錄，甚至將手機毀損丟棄。

3.尿液及毛髮檢驗之時效性。但是專案團隊在保持其他一般案件不受耽擱之狀態下，基於追查真相、不想讓被害人之死亡不明不白的堅定決心而額外付出時間、心力，同時也獲得法務部法醫研究所、臺北市政府警察局信義分局、臺北市政府警察局毒品查緝中心、臺北榮民總醫院、法務部調查局等機關單位之鼎力支援，逐一化解各種人為或時間阻礙，原本即為可能石沈大海之事實真相終於逐漸浮出水面。



或許可以套句經典香港電影「寒戰」之台詞來為本案下個註解，那就是「他（指犯罪者）雖然已經非常細心，可是事實永遠才是最細膩的」。

回顧本案，於案件爆發時，即經媒體報導毒品派對主辦人朱○龍因家境優渥，曾為網路紅人，案發地點位於臺北市信義區之高級五星級飯店內，同時案內牽扯毒趴、小模、服毒暴斃等關鍵字，深為社會所矚目，是係近年來以新興毒品開派對助興，導致參與人施用毒品過量死亡之代表性案件。

W飯店毒趴案轟動社會 一起命案一堂社會的警世課

《眾志成城─W Hotel 毒品派對命案之偵辦與蒞庭》這篇文章不只是一份辦案紀錄，更是一記沉痛提醒：無論場地多高級、包裝多奢華，只要毒品進場，悲劇就可能隨之而來，而且往往來得又快又狠。



【W飯店毒趴命案 3】台北地檢首度曝光與惡鬥智關鍵經過，45天拼出郭姓女模喪命120小時驚險過程。（圖／資料照）

【W飯店毒趴命案 3】台北地檢首度曝光與惡鬥智關鍵經過，45天拼出郭姓女模喪命120小時驚險過程。（圖／翻攝自《台北地檢署》官網）

本文撰寫與摘自臺灣臺北地方檢察署出版之《眾志成城 W Hotel 毒品派對命案之偵辦與蒞庭》

