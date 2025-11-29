w-inds來台開唱粉絲送金翅蛋糕慶生 橘慶太急喊「別拍我」全笑翻

w-inds.成員橘慶太（右）、千葉涼平29日來台賣力演出。（COME ON JKSSP提供）

日本男團w-inds連續3年來台開唱，全新巡演「Rewind to winderlust」29日在台北國際會議中心（TICC）壓軸登場，2位成員橘慶太、千葉涼平一上台就被現場超過2000名粉絲的熱情震撼，粉絲在活動最後除了送上有著一對金色翅膀的蛋糕，也用「R?K HBD」排字提前替11月18日生日的涼平與12月16日生日的慶太暖心慶生，2人收到驚喜後感動不已，但爆笑的是，慶太希望大螢幕上可以特寫蛋糕的細節，但攝影大哥依舊拍著2人，讓他急著狂指蛋糕，還乾脆親自把蛋糕轉向面對鏡頭。

整場演唱會長達2小時，包括安可在內共25首歌曲，還有個人舞台，以〈Zip It〉、〈Fly High〉揭開序幕，當〈try your emotion〉的前奏響起，全場立即掀起高潮，在演唱完〈Look at me〉，涼平以中文熱情問候：「大家好，我們是w-inds.，大家嗨嗎？我是涼平！」慶太也以中文接力問：「大家好，我是慶太！大家開心嗎？」也驚呼於超大的歡呼聲，「現在才4首歌喔，沒問題嗎各位？」並談到今年已經是連續3年在台灣開唱，團體持續進化，這次特別準備多首新曲，希望粉絲能一路嗨到最後。

明年將迎來出道25週年，w-inds自明年3月起將在日本展開全新巡演「25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”」，主軸將以歷年單曲為核心。同時橘慶太也將於明年1月推出暌違6年的個人專輯《RE：ONE》，從詞曲到視覺都由他親自操刀，共收錄10首新作，並預計舉辦限定活動。

橘慶太承諾25週年會回來開唱。（COME ON JKSSP提供）

演出中，2人多次分享對台灣的喜愛，慶太透露3天前抵台後便去了九份，也看到了粉絲為他們在車站準備的捷運燈箱廣告，直呼「感受到滿滿的愛」。談到明年將迎來25週年，千葉涼平笑說：「我們第一次來台灣是2003年，那時候排隊排到日本也上新聞。」慶太也回憶當時沒有監聽耳機，全靠粉絲的尖叫聲「蓋過一切」，台灣觀眾的熱情至今依舊不變。面對粉絲齊喊的「欸～」反應，慶太既驚訝又好奇：「你們到底在哪裡學的？」並讚嘆台灣粉絲的日文程度好到彷彿讓他誤以為身在日本。

慶太也向粉絲喊話：「大家支持我們那麼久，明年我們就要25週年了，25週年我們一定要再回來開唱，一起慶祝！主辦單位拜託了，看這麼多人來看我們！」最終，在出道曲〈Forever Memories〉的歌聲與滿場不捨的歡呼中，為演出畫下完美句點。

