w-inds.連三年台北開唱 約定明年25週年要再來

w-inds.連續三年來台開唱。 圖／COME ON JKSSP

日本實力派雙人組合w-inds.連續第三年來台開唱，2025年巡演《w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”》台北站於台北國際會議中心壓軸登場，兩位成員橘慶太與千葉涼平甫登台便被現場超過2000名粉絲的熱情包圍，安可時更收到蛋糕與「R💗K HBD」排字驚喜，為前後生日的兩人提前慶生，他們也許下「明年再見」的約定。

演唱會以〈Zip It〉與〈Fly High〉揭開序幕，當〈try your emotion〉前奏響起，全場瞬間沸騰。涼平以中文打招呼：「大家好我們是w-inds.，大家嗨嗎？」慶太則笑說：「現在才四首歌喔，沒問題嗎各位？」他也提到今年是連續第三年站上台北舞台，「我們一直在進化，這次帶來了不少新曲，希望大家一路嗨到最後。」整場演出共演唱25首歌，兩人皆有個人舞台，〈ORIGINALISM〉與〈The End of Waiting〉更是為此次巡演特別製作的新曲。

兩人談到提早三天抵台時曾前往九份觀光，還親自去看粉絲在捷運站設置的燈箱應援，直呼「感受到大家的愛」，更提到2003年首度來台的回憶，「當時看到新聞說演唱會大排長龍，我們在日本都不敢相信。」慶太感性地說：「現在有監聽耳機，但以前是完全聽不到音樂的，全都被大家的尖叫聲蓋過，今天也是，全身雞皮疙瘩都起來了！」

最後他們提到明年將迎接出道25週年，3月起展開新巡演《25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”》，以歷年單曲為核心走遍日本九大城市。同時慶太也將於1月推出個人專輯《RE:ONE》，並舉辦限定活動。本次巡演也將製作成影音於2月發行。演出尾聲，慶太感性表示：「希望明年也能再來，一起慶祝25週年，主辦單位拜託了！」在〈Forever Memories〉的歌聲中與全場相約再見。