w-inds連3年來台開唱 2000粉絲排字送蛋糕慶生

（中央社記者王心妤台北29日電）日本唱跳男團w-inds今晚在台北國際會議中心舉辦Rewind to winderlust演唱會，共2000名粉絲同樂，粉絲特別準備有翅膀裝飾的生日蛋糕並排字應援祝福。

演唱會以Zip It、Fly High揭開序幕，熱門歌曲try your emotion前奏一下馬上點燃現場氣氛，成員千葉涼平以中文表示，「大家好我們是w-inds.，大家嗨嗎？我是涼平。」橘慶太則關心歌迷開不開心，並說這已經是連續3年來台灣開唱，今晚有準備許多歌曲，希望大家能嗨到最後。

橘慶太透露，3天前就已經來到台灣並去了九份，也有看到粉絲們在捷運製作的燈箱廣告應援，「我們有去看！感受到大家的愛，度過了很美好的時光，好開心喔！」

演唱會進入安可橋段時，粉絲送上裝飾有金色翅膀的生日蛋糕跟「R（愛心）K HBD」的排字，為11月18日生日的千葉涼平與12月16日生日的橘慶太雙重慶生，讓2人感動不已。（編輯：張銘坤）1141129