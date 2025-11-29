w-inds.收生日驚喜 感受台粉滿滿的愛
日本男團w-inds.連續3年來台開唱，全新巡演「Rewind to winderlust」29日在TICC壓軸登場，2位成員橘慶太、千葉涼平一上台就被現場超過2000名粉絲的熱情震撼，活動尾聲，粉絲除了送上蛋糕，也用「R♥K HBD」排字替11月18日生日的涼平與12月16日生日的慶太暖心慶生，2人收到驚喜後感動不已，也數度向粉絲鞠躬致謝。
演出中，2人多次分享對台灣的喜愛，慶太透露3天前抵台後便去了九份，也看到了粉絲為他們在車站準備的捷運燈箱廣告，直呼「感受到滿滿的愛」。談到明年將迎來25周年，涼平笑說：「我們第一次來台灣是2003年，那時候排隊排到日本也上新聞。」慶太也回憶當時沒有監聽耳機，全靠粉絲的尖叫聲「蓋過一切」，台灣觀眾的熱情至今依舊不變。
面對粉絲齊喊的「欸～」反應，慶太既驚訝又好奇：「你們到底在哪裡學的？」並讚歎台灣粉絲的日文程度好到彷彿讓他誤以為身在日本。他也向粉絲喊話：「25周年我們一定要再回來開唱，一起慶祝！主辦單位拜託了，看這麼多人來看我們！」最終，在〈Forever Memories〉的歌聲與滿場不捨的歡呼中，為今年台北場畫下完美句點。
