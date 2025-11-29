w-inds.被台粉感動！暖心應援都看到了 橘慶太：最終場都想在台灣

w-inds.連續三年來台開唱，今晚再度以精采表演擄獲歌迷的心。董孟航攝

日本實力派組合w-inds.連續3年來台開唱，今（29日）晚橘慶太、千葉涼平在台北國際會議中心開唱，一登場就被現場超過2千名粉絲的熱情震撼，粉絲們更特別準備蛋糕為偶像驚喜慶生。

今晚的演唱會以〈Zip It〉、〈Fly High〉揭開活動序幕，夯曲〈try your emotion〉前奏一出更是讓全場嗨爆，讓橘慶太驚嘆：「尖叫聲好厲害！大家太猛了！」千葉涼平則說：「今天已經是巡迴最終場，大家的能量實在太強大了，不愧是最終場。」讓橘慶太接著說：「每次都想要把最終場辦在台灣了呢！」讓台下粉絲更加賣力扯嗓尖叫。

廣告 廣告

w-inds.今晚吸引2000多人來到現場。董孟航攝

兩人更提到三天前就搶先來到台灣，還抽空去了九份，橘慶太更表示有看到粉絲在捷運站做的燈箱廣告應援，感動地說：「我們有去看，感受到大家的愛，度過了很美好的時光，好開心喔，大家支持我們那麼久，明年我們就要25週年了！」千葉涼平也回憶第一次來台已是2003年，很感謝粉絲熱情支持至今。

千葉涼平讚嘆台灣粉絲的熱情。董孟航攝

橘慶太分享每次都想把巡演的壓軸獻給台灣。董孟航攝

兩人今晚也準備了多首新曲，整場演唱會包括安可飆唱超過20首歌曲，還精心安排個人舞台。安可時粉絲驚喜送上蛋糕與排字「R💗K HBD」，為即將在11月18日生日的千葉涼平與12月16日生日的橘慶太慶生，兩人在台上感動不已，也相約明年再見，最後在〈Forever Memories〉的歌聲中為台北場畫下完美句點。

w-inds.明年將迎來出道25週年。董孟航攝

w-inds. 將於明年3月迎接出道25週年，明年3月起除了要展開以歷年單曲為主軸全新巡演「25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”」。橘慶太也將於明年1月發行睽違六年的個人專輯《RE:ONE》，由他親自包辦詞曲與視覺概念，並預定舉辦限定活動。此外本次巡迴也會製作成影音作品《w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”》預計2月上市。



回到原文

更多鏡報報導

MAMA最甜畫面！李洙赫頒獎給GD 他喊：下次換我頒給你

惡魔男團Saja Boys無緣登台！BABYMONSTER變身《獵魔女團》 安孝燮驚喜亮相

香港宏福苑大火／MAMA第二晚驚見周潤發！ GD搶下第1座獎集氣香港：一起加油