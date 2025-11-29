w-inds.連三年台北開唱 粉絲備排字驚喜為橘慶太、千葉涼平慶生

w-inds.連續三年在台開唱。（COME ON JKSSP提供）

日本男團w-inds.今（29日）在台開唱，吸引超過2,000名粉絲朝聖，舞台上46組LED燈條由手工打造，效果絢麗奪目，今晚的演唱會也是w-inds.今年的最後一場海外演出。兩位成員橘慶太、千葉涼平一開場就被現場超過2千名粉絲的熱情震撼，粉絲們更準備蛋糕、排字替他們驚喜慶生。

演唱會以〈Zip It〉、〈Fly High〉揭開序幕，夯曲〈try your emotion〉前奏一出更是全場嗨爆，涼平以中文打招呼：「大家好我們是w-inds.，大家嗨嗎？」橘慶太興奮說：「大家開心嗎？這歡聲有夠大，現在才四首歌喔，沒問題嗎各位？」並提到今年已是連續三年登台，團體不斷進化，這次也準備了多首新曲，希望大家能一路嗨到最後。整場演唱會包括安可在內共25首歌曲，慶太和涼平也獻上精彩的個人舞台。

w-inds. 將於明年迎來出道25週年，明年3月起除了要展開全新巡演「25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”」，將以歷年單曲為主軸在日本巡迴。橘慶太也將於明年年1月發行睽違六年的個人專輯《RE:ONE》，由他親自包辦詞曲與視覺概念，收錄等十首新作，同時並舉辦限定活動。

安可時粉絲驚喜送上蛋糕與排字「R♡K HBD」，為即將在11月18日生日的涼平與12月16日生日的橘慶太慶生，兩人在台上感動不已，和粉絲相約明年再見，最後在〈Forever Memories〉的歌聲中為台北場畫下完美句點。





