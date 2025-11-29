w-inds.連三年登台 粉絲驚喜送慶生禮 41歲涼太秀「大風車」

【緯來新聞網】日本實力派雙人組合w-inds.連續第三年來台開唱，今（29日）在台北國際會議中心舉辦《w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”》。演唱會以〈Zip It〉〈Fly High〉揭開序幕，橘慶太再現招牌海豚音，41歲的千葉涼平則使出「大風車」絕招，展現舞蹈功力，夯曲〈try your emotion〉前奏一出，超過2千名粉絲更是熱情尖叫，讓兩位成員都直呼：「有夠驚人。」

w-inds.登台北國際會議中心開唱。（圖／陳明中攝）

涼平率先以中文打招呼：「大家好我們是w-inds.，大家嗨嗎？」慶太興奮的說：「大家開心嗎？這尖叫聲有夠大，現在才四首歌喔，沒問題嗎各位？」並提到今年已是連續三年登台。這次除了新歌外，也獻唱〈Paradox〉在內的多首人氣歌曲，掀起全場熱烈尖叫聲。



面對全場粉絲的熱烈歡迎，涼平笑喊：「今天已經是巡迴最終場，大家的能量實在太強大了，不愧是最終場。」慶太也附和，直呼：「每次都想要把最終場辦在台灣了呢！」並說前幾天有去九份旅遊，也有看到粉絲們做的捷運燈箱應援，「我們有去看，感受到大家的愛，度過了很美好的時光，好開心喔，大家支持我們那麼久。」

w-inds.明年將迎接出道25週年。（圖／陳明中攝）

w-inds.明年將迎來出道25週年，兩人也兩位成員也聊起首次來台灣的回憶，涼太表示：「我們第一次來台灣跟大家見面是2003年？那時候演唱會大排長龍，我們在日本看到新聞覺得真假，但當時可以感受到大家有多想要見我們。」慶太也說，「大家從以前就超熱情，今天今天也好厲害，尖叫聲大道雞皮疙瘩都起來了，有夠驚人。」



安可時粉絲則驚喜送上蛋糕與排字「R💗K HBD」，為在11月18日生日的涼平與12月16日生日的慶太雙重慶生，兩人在台上感動不已，也相約明年再見，最後在〈Forever Memories〉的歌聲中為台北場畫下完美句點。

w-inds.慶太對於台灣粉絲的熱情直呼驚人。（圖／陳明中攝）

w-inds.涼太表示首次來台灣時，就對台灣粉絲的熱情印象深刻。（圖／陳明中攝）

