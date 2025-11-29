w-inds.連3年台北開唱 粉絲超狂「生日應援」喊：想再來

日本實力派男團w-inds.。（圖／COME ON JKSSP提供）





日本實力派男團w-inds.連續三年來台開唱，巡演《 w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust” 》台北站今（29日）於台北國際會議中心登場，成員橘慶太、千葉涼平開場就被現場超過2千名粉絲的熱情震撼，粉絲們最後除了準備蛋糕也排字替他們驚喜慶生。

演唱會以〈Zip It〉〈Fly High〉揭開序幕，夯曲〈try your emotion〉前奏一出更是全場嗨爆，涼平以中文打招呼：「大家好我們是w-inds.，大家嗨嗎？」慶太興奮的說：「大家開心嗎？這歡聲有夠大，現在才四首歌喔，沒問題嗎各位？」並提到今年已是連續三年登台，團體不斷進化，這次也準備了多首新曲，希望大家能一路嗨到最後。

日本實力派男團w-inds.此次演唱會包括安可在內共25首歌曲。（圖／COME ON JKSSP提供）

整場演唱會包括安可在內共25首歌曲，橘慶太和千葉涼平也都有個人舞台，橘慶太也說帶來的〈ORIGINALISM〉和〈The End of Waiting〉都是為了這次巡演所準備，之後也會推出音源請粉絲們好好期待。

對於粉絲們高昂的情緒和尖叫聲，千葉涼平直呼：「大家的能量實在太強大了，不愧是最終場」，讓橘慶太也說：「每次都想要把最終場辦在台灣了呢！」對於連三年都在台灣開唱，每次都獲得激烈的尖叫聲，讓他們都覺得非常開心。

日本實力派男團w-inds.將於明年迎來出道25週年。（圖／COME ON JKSSP提供）

w-inds. 將於明年迎來出道25週年，明年3月起除了要展開全新巡演《25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”》，將以歷年單曲為主軸在日本巡迴，橘慶太也說：「接下來25週年，我們也一定要再回來開唱，一起慶祝25週年，主辦單位拜託了，看看有這麼多人來我們的演唱會！我們會努力，希望明年可以再來！」

另外，橘慶太也將於明年年1月發行睽違六年的個人專輯《RE:ONE》，由他親自包辦詞曲與視覺概念，收錄等十首新作，同時並舉辦限定活動。

安可時粉絲驚喜送上蛋糕與排字「R（愛心）K HBD」，為在11月18日生日的涼平與12月16日生日的慶太雙重慶生，兩人在台上感動不已，也相約明年再見，最後在〈Forever Memories〉的歌聲中為台北場畫下完美句點。



