w-inds.連3年登台開唱 粉絲為涼平、慶太提前慶生

日本雙人組合winds.在台北開唱，也是他們今年最後一場海外演出。（COME ON JKSSP提供）

日本實力派雙人組合w-inds.連續第3年在台灣開唱，2025年巡演《w-inds. LIVE TOUR 2025 「Rewind to winderlust」》台北場今（29日）於台北國際會議中心熱力壓軸。橘慶太、千葉涼平一登場，便被現場逾2千名歌迷的尖叫聲震撼，粉絲更在最後端出蛋糕、排字製造驚喜，替兩人提前慶生。

演出以〈Zip It〉〈Fly High〉熱力開場，當〈try your emotion〉前奏響起，全場瞬間掀起高潮。涼平用中文向大家問好：「大家好，我們是w-inds.，大家嗨嗎？」慶太也忍不住感嘆：「大家的叫聲有夠大，現在才第4首歌喔，沒問題嗎？」他提到團體連3年來台都深感歌迷支持，並強調今年也帶來多首全新曲目，希望大家一路享受到最後。本次共獻唱25首歌曲（含安可），兩位成員也分別帶來個人Solo舞台。

日本雙人組合winds.熱歌勁舞把TICC變成夜店。（COME ON JKSSP提供）

w-inds.明年將迎來出道25週年，3月起將開啟全新巡演《25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 「GOLDEN SINGLES」》，以歷年單曲串起經典旅程。同時，橘慶太也將在明年1月推出睽違6年的個人專輯《RE:ONE》，從詞曲到視覺概念皆由他一手包辦，收錄10首全新創作，並將舉辦限定活動。

日本雙人組合winds.的粉絲為他們做捷運車站燈箱應援，成員表示他們有親自去看。

安可時，粉絲以蛋糕和排字「R💗K HBD」為11月18日生日的涼平與12月16日生日的慶太送上祝福，兩人感動不已，並與大家約定明年再見。最終在〈Forever Memories〉的合唱聲中，台北場畫下完美句點。

