W31~34傷癒四隻黑琵野放了 黃偉哲市長於農曆年前，親自祝福黑琵展翅翱翔

▲七股區傷癒4隻黑琵今(16)日野放，為利後續追蹤，4隻黑面琵鷺分別繫上腳環，編號為W31~34。

【記者 劉秋菊／台南 報導】去(114)年12月27日於七股區十份里、三股里兩處魚塭發現3隻黑面琵鷺行為異常，馬上進行捕捉及陸續送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站進行醫療及照護，並於115年1月9日回到台南鳥會野鳥救傷組。3隻康復的黑面琵鷺和114年12月30日於七股區三股里救援的1隻黑面琵鷺，一同於今(16)日進行野放，腳環編號為W31~34，臺南市長黃偉哲邀請大家一起來臺南春遊並祝福黑面琵鷺。

▲臺南市政府農業局長李芳林，預祝4隻黑面琵鷺野放後平安健康。

臺南市政府農業局長李芳林表示，受傷的4隻黑面琵鷺，在慈愛動物醫院細心照料，漸能黑面琵鷺能覓食。為使其能適應野外環境，於12月27日，將4隻黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤4隻黑面琵鷺分別繫上W31、W32、W33、W34腳環，預祝4隻黑面琵鷺野放後平安健康。

市長黃偉哲非常感謝臺南市野鳥學會、臺灣黑面琵鷺保育學會、慈愛動物醫院、農業部生物多樣性研究所及相關保育志工參與W31~34等4隻黑面琵鷺救援、醫治及照顧，讓牠能在短期間內恢復健康。

▲4隻黑面琵鷺翱翔在天空。

隨氣候轉涼，為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，市長黃偉哲請大家一發現有黑面琵鷺個體其活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，立即通知農業局〈聯絡電話06-6321731〉，或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，黑琵存活率相對提高，請大家一起為黑面琵鷺保育努力。(照片農業局提供)