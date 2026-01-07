Wah遍全世界！Ina新原創曲「TAKO∞TAKOVER」MV公開，製作陣容超豪華

hololive EN 神話組成員 Ninomae Ina'nis 於日前公開了她的個人最新原創單曲「TAKO∞TAKOVER」，也就是先前不斷在 X（推特）上暗示答案正式揭曉。

新曲插圖是由 Ina 自己負責。（圖源：YouTube@NinomaeInanis／hololive官方）

這次新單曲製作陣容非常豪華，歌詞由同屬神話組的 Mori Calliope 操刀，編曲與作曲則邀請到以《天天天國地獄國》和《主播女孩重度依賴》配樂聞名的 Aiobahn +81 負責，MV 影像製作則由 LUMINA 擔綱。整首歌曲充滿了強烈的洗腦旋律，還有滿滿的「WAHHHHHHHHHHLD！」等諧音梗，令人耳目一新。

雖然新曲公開，但 Ina 因為 1 月 6 日晚間開了長時間《gogh: Focus with Your Avatar》作業台，總計 8 個多小時，最終體力不支，無法陪著大家一起熬夜倒數看 MV。

當然 Ina 也表示她會在台灣時間 1 月 8 日早上 8 點時，舉行「TAKO∞TAKOVER」的發布派對直播，希望醒來後能看到世界被「Takodachi」們佔領。