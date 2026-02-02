WAKA瓦卡咖啡春節禮盒分享產地直送心意

▲WAKA瓦卡咖啡多款春節禮盒優惠中。

【記者 廖美雅／台中 報導】2026農曆春節假期已逐步臨近，在這個團圓的節日，送禮無疑是一項不可或缺的儀式與祝福，苦惱該送什麼伴手禮才能隨禮盒傳達分享的心意。「WAKA瓦卡咖啡」擁有兩家實體店面，並在台中在地經營11年，更是甫得到2026台中十大伴禮好禮標章商家。在今年春節期間限推出多款優質更超值的禮盒，用產地直購的優勢價格推出精選超值禮盒回饋長期支持消費者，禮盒不僅送禮大方，自用超值兩相宜。春節期間限定，即日起至3/31止，WAKA瓦卡咖啡指定禮盒任選3盒95折、10盒88折。

▲WAKA瓦卡咖啡11週年限定款20入精品掛身禮盒。

店內陳列著不僅僅是知名的莊園咖啡豆，更多是遠在世界各地的小農用心栽培的量少質量高的咖啡豆，經專業選豆、烘豆過程新鮮直送門市。創辦人長年往返在世界各地的咖啡產地及莊園，一直尋找最好的咖啡豆與莊園夥伴的咖啡豆進口商Buyer。他分享發掘優質咖啡豆小農是WAKA創立的動機，遠在世界偏遠的小農們從來不認為自家咖啡豆能出口，因為有能力出口幾乎是大莊園才有機會取得機會及商機。我們用夥伴的角色創造機會與商機，長期與採購

▲WAKA瓦卡咖啡春節禮盒優惠中。

在南非語裡WAKA是「勇往直前」的意思，WAKA瓦卡咖啡創辦人分享長年在咖啡產地的親身經歷，他表示種植咖啡豆是在地小農能從事的相對高收入的工作，我們為帶動產業經濟規模，長年以來以物資的提供、房舍的建造到生豆出口，在在用行動力支持世界各地喜歡咖啡的小農種植出更優質的咖啡豆。WAKA café期望以自身多年的採購經驗及直銷店鋪的方式給小農們更多的機會和利潤，帶給他們更好的工作環境與技術資源，也能避免掉盤商不必要的剰削與騷擾，進而提供最好的咖啡豆和每一杯咖啡給顧客。春節期間限定，即日起至3/31止，WAKA瓦卡咖啡指定禮盒任選3盒95折、10盒88折。（照片／記者廖美雅翻攝）

WAKA cafe 瓦卡咖啡 台中向上店04-24733119 公益店04-23267590

FB https://reurl.cc/pKRr3d

IG https://reurl.cc/2lOzYm