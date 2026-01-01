Wanna One即將合體？公司元旦丟震撼彈 「成員同步轉發」粉絲全暴動

記者王培驊／綜合報導

韓國限定男團 Wanna One 傳出有機會再合體。（圖／翻攝自IG @wannaone.official）

南韓超人氣限定男團Wanna One，是否將於2026年再度合體，引發外界高度關注，因為Mnet旗下平台Mnet Plus於2026年1月1日，透過官方YouTube頻道公開一段名為《2026 COMING SOON 我們再次相遇》的短片，片中藏有大量與Wanna One相關的象徵元素，瞬間掀起粉絲熱烈討論。

公開的影片畫面中，可見印有Wanna One標誌的卡帶被人按下播放鍵，隨著卡帶轉動，背景音樂響起的正是團體代表作〈春風〉中的歌詞「我們再次相遇」，搭配畫面上出現的「2026 COMING SOON」字樣，讓外界不禁聯想到團體重組或再度合體的可能性。特別的是，影片選在1月1日11點1分上傳，時間點與團名「Wanna One」高度呼應，被粉絲解讀為刻意安排的暗示。

黃旼炫也透過個人IG轉發影片，引發粉絲暴動。（圖／翻攝自IG @optimushwang）

影片曝光後，網路上立刻掀起討論聲浪，不少人聯想到日前EXO完成團體合體活動，推測Wanna One是否也將跟進。Wanna One於2017年透過Mnet選秀節目《PRODUCE 101 第二季》誕生，由姜丹尼爾、朴志訓、李大輝、金在煥、邕聖祐、朴佑鎭、賴冠霖、尹智聖、黃旼炫、裴珍映、河成雲等11人組成，活動至2019年正式劃下句點，但人氣至今仍未退燒。

Mnet於2026年1月1日，公開一段名為《2026 COMING SOON 我們再次相遇》的短片。（圖／翻攝自YT）

在影片公開後，黃旼炫也透過個人IG轉發影片，未附上任何文字說明，卻被視為為合體傳聞再添一筆可信度。目前以演員身分活動的黃旼炫、尹智聖，以及以AB6IX成員身分活動的朴佑鎭、李大輝，都被粉絲點名「同步動作」，引發更多揣測。

粉絲反應同樣相當激動，不少Wannable（官方粉絲名）湧入留言區直呼「我們還活著，快點見面吧」、「看到影片整個瘋掉，果然有什麼要來了」，也有人提到目前唯一仍在服役的金在煥日前才剛退伍，時間點巧合到讓人難以忽視。更有粉絲感動表示，「1月1日11點1分上傳，你們真的就是Wanna One吧」、「EXO回來了，現在連Wanna One也要回來了嗎？」甚至有人半信半疑地喊話，希望這次不是空歡喜一場。

事實上，Wanna One雖於2019年結束團體活動，但成員私下仍保持聯繫，過去也曾在2021年MAMA舞台合體演出，並於2022年推出數位單曲〈Beautiful (Part.3)〉，多次喚起粉絲回憶。如今官方再度釋出充滿象徵性的影片，也讓「2026合體」的可能性再度成為焦點。截至目前，Mnet與成員所屬公司皆未對重組或活動計畫做出正式說明，但一連串巧合與暗示，已成功讓等待多年的粉絲全面沸騰。

