Wanna One合體了！睽違7年首公開齊聚 7名成員「情義相挺朴志訓」

Wanna One睽違7年合體。翻攝엑스포츠뉴스

2017年出道的國民男團Wanna One（워너원），是否會在2026年再次迎來屬於他們的年度，正引發各界高度關注。1月27日，Wanna One成員們現身位於首爾新川洞的樂天影院世界塔店，出席電影《與王生活的男人 》VIP試映會，用實際行動支持成員朴志訓。

Wanna One到場力挺朴志訓。翻攝Instagram @hwisosik

睽違7年公開亮相 7名成員齊聚現場

電影《與王生活的男人 》即將於2月4日上映，內容講述1457年時，自願前往流放地的村長嚴興道（柳海真飾），與被廢黜流放的年輕先王李弘暐（朴志訓飾）之間的故事。當天，成員們為了幫首度挑戰歷史大銀幕作品的朴志訓應援，在忙碌的行程中抽出時間趕赴現場。

雖然即將入伍的姜丹尼爾、長居中國的賴冠霖，以及金在煥、裵珍映等4名成員未能出席，導致11人完全體未能成真，但在成員們各自深耕個人活動的情況下，能有7名成員在正式場合公開合體，已是時隔7年的難得畫面，讓在場媒體與粉絲都感到相當驚喜。

朴志訓與李大輝。翻攝Instagram @hwisosik

招牌手勢喚起回憶 暖心自拍見證不變友誼

在紅毯與拍照環節中，成員們展現了依舊帥氣的「盛世美顏」，並集體擺出象徵Wanna One的經典「1」字手勢，偶像氣場絲毫不減。邕聖祐更特別重現了當年由朴志訓帶起流行旋風的「在我心中收藏」動作，瞬間引發粉絲集體陷入回憶殺。

活動結束後，李大輝也在個人SNS上分享與朴志訓及其他成員的親密合照，並熱情喊話：「電影超級好看，請大家多多支持！！！」以實際行動展現成員間多年不變的深厚閨密情誼與革命情感。

Wanna One出席電影《與王生活的男人 》VIP試映會。翻攝톱스타뉴스

全新團綜即將播出 朴志訓親吐合體心聲

除了這次的公開活動，Wanna One與Mnet合作的全新實境節目也預計於今年上半年播出。朴志訓在近期接受採訪時感性透露，雖然姜丹尼爾即將入伍、賴冠霖遠在中國，兩人遺憾未能參與此次錄影，但其他成員在事前討論與聚餐拍攝時，全都非常爽快地答應出席。

朴志訓表示，雖然拍攝尚未全部完成，但大家為了同一個目標再度凝聚在一起的模樣，讓他感到非常動容。隨著電影上映與真人秀節目的推動，2026年對等待已久的Wanna One粉絲而言，無疑將會是充滿感動且意義非凡的一年。



