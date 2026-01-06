Wanna One睽違7年回歸！賴冠霖退居幕後近況曝 遭疑「24歲像50」

賴冠霖過去以男團Wanna One成員身份出道。（圖／翻攝自賴冠霖微博）





24歲台灣歌手賴冠霖2017年參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，並以期間限定男團Wanna One成員出道，不過團體僅維持2年便宣布解散，2024年賴冠霖更宣布轉往幕後，以導演身份加入中國影視公司。豈料，如今時隔一年多，有網友發現賴冠霖與先前狀態形成反差，更直呼：「沒到25就已經50了」。

有網友近日在社群平台曬出一張賴冠霖的近況照，認為他與過去在男團時期的瓜子臉模樣形成明顯對比。退居幕後發展的他，身形似乎圓潤不少，更一改先前帥氣造型，以寸頭髮型、簡約穿搭亮相，整體氣質與過往判若兩人，更有網友直呼：「賴冠霖24歲的狀態，誰敢信他是01年的」、「有種老幹部既視感」。

賴冠霖（右）與先前在男團的造型相差許多。（圖／翻攝自微博）

賴冠霖（右）與先前在男團的造型相差許多。（圖／翻攝自微博）

畫面曝光後，不少網友為賴冠霖緩頰，認為他早已宣布退居幕後，沒必要再對他的顏值進行批判，「賴冠霖很優秀的呀，做自己想做的事情，而且人家很有才華，之前拍劇演技也好，長的好看，很有實力的一個人。」、「人家都退圈了還審判」。

事實上，男團Wanna One自2019年宣布解散後至今未再合體，豈料，本月2日娛樂公司Mnet突宣布Wanna One將睽違7年合體，推出真人秀節目，不過由於賴冠霖自解散後便轉往中國發展，更在2024年退居幕後，如今是否將現身回歸，也成為一大變數。



