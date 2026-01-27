Wanna One重組「姜丹尼爾、賴冠霖確定缺席」私下對話曝光

南韓限定團體Wanna One解散7年，近期傳出將通過團綜實境秀《Wanna One GO》重組回歸。成員之一的朴志訓，27日參與電影《與王生活的男人》宣傳訪問，透露行程得空的Wanna One成員，皆會出席今日的VIP試映會，也透露已經在錄製的節目，姜丹尼爾與賴冠霖皆確定不參與。

Wanna One解散7年，近日即將以綜藝節目方式重組（圖／翻攝自IG）

Wanna One自選秀節目《Produce 101》第二季出道，成員11人：姜丹尼爾、朴志訓、黃旼炫、邕聖祐、李大輝、金在煥、朴佑鎮、賴冠霖、尹智聖、裴珍映、河成雲。團體於2019年1月27日正式結束活動，活動期雖然僅1年半，仍在全球創下極高的聲量。

其中，朴志訓在結束團體活動後，積極朝演員之路發展，戲劇作品包括《花黨：朝鮮婚姻介紹所》、《弱美男英雄》等。今日適逢解散7周年的日子，他主演的新電影《與王生活的男人》正好有訪問安排，被問到了目前團綜錄製進度，朴志訓表示已經剩沒幾期就錄製完畢。

除了正在服兵役的姜丹尼爾，以及在中國大陸的賴冠霖以外，全員都接受了出演邀請。朴志訓透露，Wanna One的群組聊天現在非常活躍，自己也錄影給賴冠霖，對方也表示很想念大家。

先前一度傳出不和Wanna One成員聯繫的傳聞，朴志訓也解釋道，自己本就不是會頻繁、主動聯繫別人的性格，總覺得大家生活都很忙碌，也都過得很好，並非有隔閡才不聯絡，與成員們共創的美好回憶歷歷在目。

姜丹尼爾（左）與賴冠霖（右）不參與Wanna One團綜錄製（圖／翻攝自IG）

事實上，賴冠霖在結束團體活動後，重心轉向中國大陸發展，2024年宣布退圈，轉往幕後發展，近期突然又登上Podcast節目，分享當年有經紀人和他說過「寧可你出去約砲，都不願意你認真談戀愛」，讓他感到衝擊不已。但現在的他，已經能夠理解當時對方為何這樣說，因為如果談了穩定的戀情，會影響工作機會，「我那個同事是有充分的利益的考量和理由，去說這樣的話。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導