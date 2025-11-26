Wanna One隊長尹智聖挑戰BL！ 偷親表哥禁忌同居愛到失控

尹智聖（右）在新劇《雷雲暴雨》住進表哥家，禁忌愛戀就此展開。GagaOOLala提供

已解散的限定韓團Wanna One隊長尹智聖首次挑戰BL劇，將在新劇《雷雲暴雨》飾演「忠犬單戀受」李日照一角，上演一場禁忌愛戀。影集將於11月27日在GagaOOLala上線。

尹智聖自2017年出道至今，以幽默風趣的個性和穩定唱功，在選秀節目《PRODUCE 101第二季》中脫穎而出並擔綱Wanna One隊長，在全球K-pop粉絲間擁有極高號召力。他轉型演員後，陸續參演音樂劇與SBS韓劇《成為你的夜晚》。

這次他選擇改編自百萬級人氣小說的《雷雲暴雨》作為BL劇首秀，飾演「忠犬單戀受」李日照，劇中他與鄭利宇（Jeong Ri U）共同主演，由曾執導《乙方戀愛指南》的閔彩妍導演掌鏡。這部8集影集不只是愛情故事，更是一場關於慾望、依賴與「對被愛的恐懼」的內心對決，為BL劇迷帶來年度最強的「傲嬌大哥攻X忠犬單戀受」感情風暴。

「同情」引爆禁忌愛戀

該劇故事始於一場帶著血緣羈絆的「禁忌同居」。財閥繼承者徐正漢（鄭利宇 飾）因心軟收留多年未見、身無分文的表弟李日照（尹智聖 飾）。然而，日照對正漢毫不掩飾的單戀，以及趁其熟睡時偷親的舉動，像一道驚雷劃破了正漢平靜的生活。

隨著兩人日夜相處，正漢冷靜的內心逐漸鬆動。當日照提出「只要親吻一次就好」作為放下感情的條件時，正漢徹底卸下心防。兩人跨過紅線後，正漢才意識到自己對日照的嫉妒與佔有慾急速滋長，他的情緒正如劇名所示，捲起一場無法預警的「雷雲暴雨」。 《雷雲暴雨》是近年最受歡迎、卻稀少的「強情緒張力BL」作品類型，極致的角色塑造深受BL粉絲期待。



