Wanna One隊長挑戰BL劇 尹智聖單戀「表哥」上演禁忌同居

前韓團Wanna One隊長尹智聖，主演的韓國 BL 劇話題新作《雷雲暴雨》，將於 11 月 27 日起播出。劇中，他與鄭利宇（Jeong Ri U）上演帶著血緣關係的「禁忌同居」，不只是愛情故事，更是一場關於慾望、依賴與對被愛恐懼的內心拉鋸。

（左）徐正漢遇見了多年未見的表弟李日照一時心軟，提議讓日照搬來同住（圖／ GagaOOLala ）

尹智聖 2017 年從選秀節目《PRODUCE 101 第二季》脫穎而出，擔任限定團體Wanna One隊長，退伍後他轉型成為演員，曾參與音樂劇和韓劇《成為你的夜晚》。首度出演BL，他在劇中飾演李日照一角，展開一場「傲嬌大哥攻 × 忠犬單戀受」的情感風暴。

《雷雲暴雨》改編自百萬人氣小說，由曾執導《乙方戀愛指南》的閔彩妍導演操刀，全劇共 8 集。故事描述，財閥繼承者徐正漢（鄭利宇 飾）因心軟收留多年未見、身無分文的表弟李日照（尹智聖 飾）。然而，日照對正漢毫不掩飾的單戀，以及趁其熟睡時偷親的舉動，如一道驚雷劃破了正漢原本平靜的生活。

前 Wanna One 隊長尹智聖飾演孤立無援的表弟李日照（圖／ GagaOOLala ）

隨著兩人長時間相處，正漢冷靜的內心開始動搖。當日照提出「只要親吻一次就好」作為放下感情的條件時，正漢徹底卸下心防。在跨越紅線後，正漢意識到自己對日照的嫉妒與佔有慾逐漸加深，內心如劇名般掀起一場無法預測的「雷雲暴雨」。

《雷雲暴雨》將於 11 月 27 日起每週四於GagaOOLala同步上架；12 月 1 日至 15 日則推出限定主題影集「韓國 BL 冬季暖心上線」，帶來多部精選韓國 BL 劇，重溫韓式浪漫。

