Wanna One 裴珍映12月來台開唱 親自規劃互動：希望送粉絲當禮物
【緯來新聞網】韓國歌手裴珍映先前退出男團CIX單飛，宣布將展開首次亞洲粉絲演唱會「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT 」台北場將於12月21日於台北花漾展演空間舉行，希望與台灣粉絲共度特別時光。
裴珍映將來台舉辦演唱會。（圖／翻攝自IG）
裴珍映出身於韓國人氣選秀節目《PRODUCE 101 Season 2》，以限定團體Wanna One成員身份正式出道。憑藉帥氣的外貌、細膩的舞台表現力，迅速累積人氣。團體活動結束後，他以個人歌手及演員身分展開多樣發展，並以個人歌手身分繼續活動。這次演唱會主題「BEGIN,YOUNG」主題也是帶著「從此刻開始，嶄新出發」的訊息，象徵他作為藝人邁向新篇章的旅程。
所屬經紀公司AURA Entertainment表示：「《BEGIN,YOUNG》不僅回顧初次出發的美好時光，更是與粉絲一同迎接新開始的特別瞬間。裴珍映本人為了與長久以來等待的粉絲共創珍貴回憶，親自參與準備，希望能成為送給全球粉絲的一份特別禮物。」演出內容除了音樂與表演外，還結合粉絲互動設計，讓粉絲能以更近距離的方式感受裴珍映特有的溫暖感性與真誠交流。
「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT in TAIPEI」將於2025年12月21日在台北花漾展演空間登場，演唱會門票與特典會票券將於11月12日下午三點於遠大售票系統開賣。特典會活動包含自拍與拍立得合照、還有簽名會等多樣形式，要一次讓粉絲近距離感受裴珍映的真誠魅力。更多活動詳情可上主辦單位Union Pictures官方社群洽詢。
裴珍映台北場演唱會，除了演唱以外還有粉絲互動。（圖／Union Pictures 提供）
