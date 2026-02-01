Wanna One「11人」到齊！睽違7年告白粉絲 姜丹尼爾、賴冠霖沒缺席

Wanna One在合體前夕公開寫給粉絲的手寫信，就連已退圈的賴冠霖（左），以及即將當兵的姜丹尼爾（後排中）都沒缺席。翻攝IG@wannaone.official

曾紅極一時的韓國選秀限定男團Wanna One即將睽違7年再度合體，即便人氣成員姜丹尼爾及來自台灣的賴冠霖，確定無法一同錄製全新團綜《Wanna One GO》。但今（1日）釋出的Wanna One成員寫給粉絲的親筆信，成功集齊11人！讓Wannable（粉絲名）十分感動。

Wanna One手寫信公開！11人全員到齊

Wanna One的手寫信集齊11位成員的親筆祝福。翻攝IG@mnet_official

Wanna One即將再度合體，當年製播選秀節目的電視台Mnet 今搶先在官方社群曬出他們寫給歌迷的親筆信，李大輝開心表示：「Wannable！還記得我們約好，只要你們聚在一起，Wanna One就會再度集合嗎？雖然來得有點晚，但我們是來履行約定的！春風都吹過了，快點見面吧！我愛你們，Wannable，Wanna One Let’s go！」

金在煥則透露期待心情：「既然等待了這麼久，我們會以更加成熟、更加帥氣的樣子回來。Wannable也一直在等我們吧？成員們與Wannable再度合而為一的時刻，跨越7年終於到來，這次會毫無保留地去愛你們。」

河成雲感性地說：「這是夢嗎？就算是夢也沒關係！我可以再喊一次Wannable嗎？真的好想你們，等很久了吧？一想到又要見面就好興奮，現在才正要開始。從現在起準備好閃閃發亮地笑了嗎？那就出發吧！」

尹智聖則笑說：「我們的Wannable！真的太久沒見了，我先冷靜一下。要和 Wanna One 一起嗨的Wannable，尖叫吧！相信你們會用同樣的想念來迎接我們。Wannable，我們和 Wanna One再次相見。」

朴佑鎭表示：「Wannable，真的過了好長一段時間吧？我早就知道你們會這麼愛我們。現在是把藏在心裡的回憶拿出來的時候了，這已經不是夢，而是現實。準備好成為最幸福的人了嗎？一起玩吧，GO！」

朴志訓則搬出招牌的「儲存」梗說道：「謝謝你們毫無保留地等待我，Wannable再次『儲存』進我心裡。我愛你們。」

邕聖祐則說：「沉睡中的Wannable，請醒來吧，Wanna One 乘著春風回來了，現在就在《Wanna One GO》再相見。」

姜丹尼爾2/9入伍！遺憾缺席團綜

姜丹尼爾將在2月9日入伍服役。翻攝IG@daniel.k.here、翻攝IG@mnet_official

即將入伍的姜丹尼爾也表示：「能帶著好消息和大家見面真的很開心！好久沒再喊Wannable這個名字了，讓人心跳加速。一起翻出回憶，回到那個時候吧！也請多多找找躲在《Wanna One GO》裡的我！」

黃旼炫說：「Wannable，好久沒這樣叫你們了，謝謝你們一直站在原地等我們，會用等待的時間加倍回報你們，我們再見。」

裴珍映則坦言：「Wannable你們好，寫下這些字時手都在發抖，甚至懷疑這是不是真的。真的很想你們，也很想再聚在一起，謝謝你們始終在原地支持、守護著我們。感覺那個時刻真的來了，好想你們，我們再見面吧。」

台灣成員賴冠霖已退居幕後

轉往中國發展、並退居幕後的賴冠霖，久違地用韓文與粉絲打招呼。翻攝IG@mnet_official、翻攝IG@wannaone.official

就連已宣佈退出演藝圈的台灣成員賴冠霖，也不忘用韓文向粉絲問候：「Wannable，你們還記得我吧？以前那麼支持我們，真的很感謝。我現在過得很好，請多多愛我的哥哥們，Wannable也一定要幸福，我也會努力幸福的。」

Wanna One組團1年半！高光時刻限定期滿宣告解散

Wanna One當年辦完告別演唱會後就宣告解散。翻攝IG@wannaone.official

Wanna One當年透過選秀節目《Produce 101》第2季脫穎而出，只是礙於限定團體的規則，在2019年初正式「解散」結束活動，令不少粉絲感到惋惜。而在7年後，Wanna One正式宣布重組，並確定推出全新實境節目《Wanna One GO》。除了即將於9日入伍的姜丹尼爾，以及已退出演藝圈的賴冠霖之外，其餘成員都將確定出演。



