Wanna One 2026回歸倒數！合體再拍團綜《Wanna One GO》姜丹尼爾無法全程參與引關注

Wanna One 。（翻攝wannaone.official IG）

2019年1月解散的韓國選秀限定男團Wanna One，2026一開年就帶給所有粉絲最大驚喜，預告在今年上半年，將通過團綜實境秀《Wanna One GO》重組回歸！

這可是Wanna One時隔7年的重新集結，對粉絲來說無異美夢成真，消息曝光才發酵一天，就有超過35900人訪問Wanna One官咖，相關話題閱讀量更單日破億，可見大家有多開心，也認證了Wanna One的人氣不減。

回歸預告片感動粉絲

Wanna One是2017年Mnet選秀節目《PRODUCE 101》第二季出道的11人限定團體，成員包括姜丹尼爾、朴志訓、黃旼炫、邕聖祐、李大輝、金在煥、朴佑鎮、賴冠霖、尹智聖、裴珍映、河成雲。

他們當年一出道人氣就達到現象級的大受歡迎，橫掃所有新人獎、手握37支團體代言，出道演唱會在高尺巨蛋更是座無虛席，說有多風光就有多風光，也難怪當Wanna One於2019年解散時，粉絲會不捨到淚如雨下。

儘管2021年的MAMA舞台，Wanna One曾經短暫合體（不包括賴冠霖），但時間太短，並無法滿足粉絲希望他們「重組回歸」的殷殷期盼，幸好這願望總算在今年實現了。

日前Mnet音樂頻道的YouTube，公開了一支標題為「2026 COMING SOON 我們再次相見」的預告，當Wanna One成員的聲音一出現，就讓粉絲嗨翻天。

更別提預告影片中，一捲卡式錄音帶裡響起的那首歌〈Spring Breeze〉，正是Wanna One解散前的最後一首主打歌，尤其讓歌迷眼眶含淚，接著結尾出現「we GO again」（我們再次回來了），像是在呼應Wanna One以前拍攝過三季的團綜實境節目《Wanna One GO》般，在在令人懷念不已。

Wanna One回歸預告片：

不是全員11人回歸嗎？

Mnet相關人士對《OSEN》表示：「Wanna One成員們在思考該如何與Wannable（粉絲名）再次相見時，一致同意把心力集中在、製作粉絲最喜愛的實境節目上。」

「於是Mnet目前正以2026上半年公開為目標，為Wanna One團綜實境秀進行準備中，具體的播出排期與詳細內容，將在確定後另行通知大家。」

目前粉絲最關心的是，Wanna One的11名成員是否能夠全部聚集在一起？根據製作公司CJ ENM表示：「目前仍處於策劃初期階段。」也就是說名單尚未確定，但至少在Wanna One回歸的官宣名單中，所有11個成員都包括在內。

另外，有細心粉絲聽了預告中那首重新錄製的〈Spring Breeze〉後，感覺不像是全員唱出的聲音，因此猜測這次回歸恐怕不是11個人。

尤其是已經轉型當導演的賴冠霖，最讓大家覺得不太可能出現，不過，既然Wanna One回歸的官方名單中，依舊有賴冠霖的名字，或許他沒有參與合唱或活動，而是像「珍珠」那樣短暫現身《請回答1988》團綜，相信也能讓粉絲心滿意足。

賴冠霖（中）能否回歸成懸念？（翻攝wannaone.official IG）

姜丹尼爾預告入伍只拍一部分

事實上，這幾年Wanna One成員們曾多次表達重組意願，朴志訓、邕聖祐均公開表示過「隨時願意參與重組」、「太想重組了，只要成員提議就會奔赴」。

李大輝和河成雲也都在去年提過重組，還說「成員們的心是100%的」，這從多位成員在預告曝光後，馬上回應Wanna One回歸的消息也能看得出來。

黃旼炫、尹智聖、朴佑鎮、李大輝紛紛在IG轉發該預告影片，接著Wanna One關閉許久的官咖又再度重啟，而且朴志訓、朴佑鎮、裴珍映、尹智聖立馬上線，復活自己的官咖帳號。

那Wanna One的中心姜丹尼爾呢？有粉絲問他會參加這次回歸嗎？姜丹尼爾回答：「這個問題很多人問過我了，大家是指那個實境節目對吧？因為我明年要去留學（入伍），所以大概只會在節目開頭跟成員們在一起……。」

也就是說，姜丹尼爾只會「部分參與」《Wanna One GO》，實在相當可惜。

而除了拍攝團綜之外，粉絲們恐怕更想看到Wanna One出新單曲或者一起展開其他活動，由於2027年就是Wanna One出道10週年紀念了，也許真的會有不同意外驚喜獻給歌迷呢。

姜丹尼爾今年上半年即將入伍。（翻攝daniel.k.here IG）

