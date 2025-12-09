Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國眼鏡品牌Warby Parker今天表示，正與Alphabet旗下的谷歌（Google）合作，開發輕量人工智慧（AI）眼鏡，預計首款產品將於2026年問世。

路透社報導，這項消息是在The Android Show XR Edition活動中宣布，是兩家公司自今年稍早公布合作夥伴關係以來，首次公開設定產品上市時間表。

Google近來積極重返擴增實境與穿戴式科技領域，目前Meta Platforms與蘋果（Apple）已在這個領域搶得先機。

Meta投入大量資源開發Quest混合實境頭盔與雷朋（Ray-Ban）智慧眼鏡；蘋果則於今年初推出Vision Pro頭戴式裝置，主打高階空間運算裝置。

Google約10年前曾擱置以消費者為中心的Glass產品，現在則希望透過AI整合與策略聯盟，讓智慧眼鏡成為主流。

與Warby Parker的合作，將運用Google的Android XR平台與Gemini AI模型，在日常眼鏡中導入多模態人工智慧，目標打造適合全天配戴的產品。

Warby Parker表示，這款新眼鏡將具備「輕盈且支援AI」特色，但尚未透露價格或銷售相關細節。

Google則在一篇部落格文章中提到，正與三星（Samsung）、Gentle Monster與Warby Parker攜手開發兼具時尚與輕量的眼鏡。

這項計畫涵蓋兩種類型的設備：一為無螢幕AI眼鏡，內建喇叭、麥克風與鏡頭，可與Gemini自然互動；另一類則為顯示型AI眼鏡，配備鏡片顯示器，可私密地查閱導航或翻譯字幕等資訊。（編譯：張曉雯）1141209