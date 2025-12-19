三星宣布達成一項重要的里程碑：其洗衣機產品搭載的AI Energy Mode (AI節能模式)，正式通過Carbon Trust (碳信託)驗證，成為全球首款基於DUCD規範獲得碳減排認證的產品。

洗衣機幫忙救地球？三星取得全球首張DUCD碳減排驗證，證實AI Energy Mode真的省電

這不僅證明了三星的AI省電不是喊口號，也為聯網家電在使用階段的碳排放測量建立了一套全新業界標準。

什麼是DUCD？不只管生產，更管你怎麼用

過去我們談碳足跡，多半聚焦在產品製造過程或運送過程的碳排。但對於插電使用的家電來說，消費者買回家後「實際使用」所產生的碳排，其實才是大宗。

廣告 廣告

DUCD (Decarbonizing the Use-Phase of Connected Devices,互聯設備使用階段的低排碳表現) 是一項由Carbon Trust推動，聯合企業與政府機構推動的倡議，將聯網設備在使用期間的能源消耗與減碳效益「標準化」。三星早在2022年9月就加入該計畫成為秘書處成員，並且協助在2024年11月發布了全球統一的測量規範。

簡單來說，DUCD就是一把用來衡量「智慧家電到底有沒有幫你省到電」的公尺。

數據會說話：一年省下的電夠16萬戶用一天

根據Carbon Trust Assurance的第三方驗證報告，針對三星全球洗衣機產品線進行的試點評估顯示，在2024年7月至2025年6月期間：

• 總能耗：使用SmartThings平台的總能耗為12.28 GWh。

• AI節能效果：開啟AI Energy Mode後，經驗證共節省了5.02 GWh的電力消耗。

• 減碳量：相當於減少了2084噸二氧化碳當量 (tCO2e) 的排放。

三星比喻，這省下的5.02 GWh電力，若以美國家庭平均每日用電量計算，大約足夠16萬9000戶家庭使用整整一天。

三星數位家電事業部研發團隊負責人Jeong Seung Moon表示，AI Energy Mode是三星將環境因素納入產品設計的關鍵案例，未來將持續優化產品與服務，讓用戶在實際使用中更有感。

CES 2026前哨戰，節能成新戰場

這項驗證選在年底公布，顯然也是為了即將在拉斯維加斯登場的CES 2026暖身。三星預告，將在CES展會上進一步展示其節能解決方案與創新產品。

分析觀點：從「製造綠」走向「使用綠」

筆者認為，三星這次拿到DUCD驗證具有指標性意義。過去家電廠多半強調「變頻」、「一級能效」等硬體規格，但隨著家電聯網化，透過AI演算法來優化運作模式 (例如洗衣機根據負載自動調整水量與轉速，或是冰箱自動調節壓縮機)，成為了軟體定義節能的新顯學。

透過DUCD此類第三方標準，廠商宣稱的「AI省電」不再只是行銷術語，而是可被量化、可被驗證的數據。這對於致力於ESG的企業或是精打細算的消費者來說，都是一件好事，而未來的智慧家電戰場，顯然比的不再是誰的AI演算法聰明，還要比誰的AI更懂得幫地球 (還有你的荷包)省錢。

更多Mashdigi.com報導：

Sony再砸4.6億美元收購《花生漫畫》股權！史努比、查理布朗正式納入Sony子公司，持股達80%

雙方簽署保密協議，Sony與騰訊針對被指抄襲的《荒野起源》達成和解

OpenAI正式推出「應用程式目錄」，Apple Music、Dropbox直接串接，還能幫忙叫外送