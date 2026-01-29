YouTube今日 (1/29)在台宣佈與蝦皮購物 (Shopee)達成合作，正式在台啟動YouTube Shopping聯盟計畫。這項功能最大的亮點，實現「所見即所得」的無縫購物體驗——讓觀眾在看影片、Shorts短影音或直播時，可直接點擊畫面中的商品標籤，在不跳出影片的情況下完成瀏覽與下單。

邊看邊買不是夢！YouTube攜手蝦皮購物，讓台灣創作者直接「掛連結」賺分潤

打破「看」與「買」的隔閡，下單不用切換App

過去創作者如果要導購，通常得把落落長的網址貼在資訊欄或留言置頂，觀眾則需跳離YouTube服務才能進一步完成購買流程，這中間的「摩擦力」往往會讓購買衝動冷卻。

廣告 廣告

而此次與蝦皮購物合作的YouTube Shopping聯盟計畫，則是希望解決這個痛點：

• 子母畫面結帳：點擊影片中的購物按鈕後，會以子母畫面形式彈出蝦皮購物的商品頁面，觀眾可以邊看影片邊完成下單，完全不中斷觀看影片體驗。

• 精準標記：創作者只需在YouTube Studio後台操作，就能直接搜尋、標記蝦皮架上商品。

• Shorts短影音帶貨更強：數據顯示，在Shorts短影音中加上購物貼圖，點擊率會比單純的購物按鈕高出40%以上。

創作者的新變現利器：分潤是廣告費的5倍

這項合作對於不具備自有品牌、不想囤貨的「內容型」創作者來說，將是利多。只要符合資格，就能透過推廣蝦皮上的商品來賺取分潤，將「熱情」轉化為「被動收入」。

官方數據顯示，在去年底短短42天的試行期間，台灣已經有超過60個YouTube頻道參與，促成約9000筆訂單。

• 《宜峯Chris》：試行期間，其聯盟計畫收益是傳統廣告收益的5倍，佔總收入的75%以上。

• 《末羊子》：整理收納型創作者，聯盟收益已佔頻道總收入的 60%。

• 《夢幻廚房在我家》：烹飪頻道，週營收成長率突破 200%。

信任經濟成關鍵，假貨問題有解嗎？

YouTube強調，目前此計畫只開放給「符合資格且紀錄良好」的創作者，所標記商品需同時符合Google與蝦皮購物的雙重政策規範，以確保交易安全。

分析觀點

對YouTube而言，這是將龐大流量變現的重要一步。面對TikTok Shop在全球 (尚未在台全開)的強勢進逼，YouTube必須證明自己不僅能讓觀眾「看」，還能讓觀眾「買」。

對蝦皮購物來說，則是解決電商最頭痛的「流量成本」問題。透過YouTube創作者的背書與信任感，更能精準觸及潛在買家，並且能比單純投放廣告更有效，另外也能藉由直播等線上流量增加商品銷售機會。

不過，對於觀眾來說，未來的YouTube體驗可能會變得更加「商業化」。當每支開箱影片都掛滿了購物標籤，創作者如何在「誠實評測」與「推廣分潤」之間拿捏尺度，將是能否維持粉絲信任的關鍵。

畢竟大家愛看的是真實的分享，而不是長達10分鐘的購物台廣告。

更多Mashdigi.com報導：

英國「老司機」末日？Pornhub宣布2/2起封鎖未驗證年齡用戶

WhatsApp也有「鎖定模式」！推出進階安全設定

中國終於放行首批數十萬張晶片NVIDIA H200 AI晶片進口