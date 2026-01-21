Netflix終於要對「短影音」全面出招！在經歷了約半年的測試後，Netflix證實將在2026年稍晚正式於行動版App推出全新的垂直影片 (Vertical Video) 介面。這項功能不僅是為了跟上TikTok與YouTube Shorts的使用習慣，更將成為Netflix推廣旗下電影、影集以及最新力作——「影音Podcast」的重要武器。

追劇也要滑短影音？Netflix行動版將迎來「垂直影片」介面，劍指YouTube與TikTok

不只是預告片，更是「新內容」的入口

這項新介面讓用戶能像滑TikTok一樣，透過上下滑動來瀏覽Netflix內容的精彩短片段。這其實並非Netflix第一次嘗試短影音，但這次的整合度將會更深。

Netflix共同執行長Greg Peters在財報會議上透露，這項功能未來將用來推廣更多元的新型態內容，例如「影音Podcast」 (Video Podcasts)。事實上，Netflix上週才剛推出了首批原創Podcast節目，找來了體育評論員Michael Irvin與喜劇演員Pete Davidson助陣，甚至還託管像是Bill Simmons Podcast等來自The Ringer的熱門節目，擺明了就是要與YouTube搶奪「聽/看」節目的時間。

2025年營收破450億美元，廣告方案成金雞母

除了產品改版，Netflix也公佈了亮眼的2025年成績單。

• 年度營收：達到452億美元。

• 廣告收入：低價廣告方案貢獻15億美元。

• 訂閱戶數：截至2025年底，全球付費訂閱戶已突破3.25億人。

在面對YouTube與其他社群媒體的夾殺下，Netflix依然繳出了穩健的成長數據，顯示其內容護城河依然深不可測。

分析觀點

Netflix這波「短影音化」的操作其實是必然的焦慮。

雖然訂閱數還在漲，但在年輕世代 (Gen Z) 眼中，打開Netflix「找片」的過程往往比「看片」還久，甚至不如直接開TikTok滑幾下舒壓。Netflix透過垂直影片介面，其實是想解決「內容探索」 (Discovery)的痛點——與其讓你盯著靜態縮圖發呆，不如直接餵你最精彩的15秒片段。

更有趣的是「影音Podcast」的佈局。過去這塊市場幾乎是YouTube的天下，但Netflix發現用戶在電視上的停留時間越來越長，把Podcast搬上大螢幕 (或手機)變成一種低成本、高黏著度的內容填充物。如果能在這裡養出一批習慣「聽」Netflix 的用戶，對於其廣告業務 (Ad-supported tier)將是巨大的利多，畢竟Podcast聽眾對廣告的容忍度通常比追劇群眾來得高。

另一方面，迪士尼在今年CES 2026期間宣布今年內將於美國地區的Disney+服務中正式導入「直式影片」格式，希望藉此吸引年輕族群更頻繁地開啟App，不再只是為了看長篇電影才使用，外界推測迪士尼極有可能利用其龐大的IP資源，製作適合手機直式觀看的短劇內容。

