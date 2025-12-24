Watchout 在全台藥局推出「資訊防災推廣計畫」：用「停、看、聽」 三步驟提升大腦抵抗力

「防治假資訊也是一種藥！」創意文宣進駐藥局通路，將複雜的假訊息防治流程轉化為藥包設計。內頁詳列『先停、後看、再聽』三大心法，透過實體化包裝強化大眾的惡意資訊抵抗力。（圖片來源／沃草 Watchout 提供，李囿蓁 攝）

隨著假訊息與資訊操弄議題日益嚴峻，沃草 Watchout 近期啟動「資訊防災推廣計畫」，以全台藥局通路為推動據點，結合藥師專業與公民教育，推廣「識破惡意資訊，加強大腦抵抗力」的停看聽三步驟。此計畫推廣「提升資訊抵抗力就是日常保健」，期望讓藥局成為提升公眾資訊韌性的重要節點，建立全民資訊防災意識。

讓藥局成為厝邊頭尾的資訊安全補給站

創意文宣實地進駐藥局門市，將資訊防護教學融入民眾日常領藥場景，讓正確的資訊判讀觀念深入社區基層。（圖片來源／沃草 Watchout 提供，李囿蓁 攝）

此計畫以全台各縣市藥局為重心，透過藥師與民眾間的信任關係，將「假訊息防治」融入日常健康衛教互動。藥師於交付處方或諮詢過程中，遞交 Watchout 設計的防災主題藥袋與摺頁，讓民眾在領藥的同時，理解假訊息的影響，提升自主辨識與防範能力。

除此之外，透過趣味的漫畫人物，和簡單易懂的「停看聽」三步驟， Watchout 以衛教推廣為概念切入資訊防災，讓民眾用更友善的方式學習辨識真偽資訊，並逐步建立日常警覺。

串聯通路能量，建構資訊防災生態系

「強效明辨力 WATCHOUT!」創意藥盒外觀設計精緻，不僅具備高度品牌辨識度，盒身更附有 QR Code 連結至數位學習資源。（圖片來源／沃草 Watchout 提供，李囿蓁 攝）

「資訊防災推廣計畫」以 Watchout 長期累積的報導內容與國際經驗為基礎，採 線上＋線下整合行銷模式 推展。除了藉由實體藥袋、摺頁與展示架深化社區觸及，同時透過 QR code 延伸至線上網站，形成全方位的宣導網絡。讓資訊素養教育除了線上教材，還能實際進入你我的生活場域，在社區通路中自然形成社會防護力。

為了擴大影響力，Watchout 釋出共十萬個主題藥袋，並搭配摺頁與展示架等宣導物資，協助藥局豐富店內陳列、增加顧客互動，同時展現對公共教育的支持與參與。

從「資訊停看聽」開始，打造全民參與的資訊防災網絡

成為全民資訊防災的一份子，就從「資訊停看聽」三步驟開始做起！在準備防災物資的同時，也別忘了提升大腦對惡意資訊的抵抗力。Watchout 期望，每一次藥師和民眾的互動，都能提昇社區整體的「資訊防災力」，讓藥局成為街坊資訊安全的守護者。

