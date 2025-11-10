WaterSense 智慧水質監測裝置與 OnCue 巴金森氏症智慧鍵盤，榮獲 2025 James Dyson 設計大獎全球首獎

2025 年 James Dyson 設計大獎國際賽事正式揭曉，來自波蘭與義大利的兩項創新作品分別奪得永續與醫療類別首獎。由波蘭設計師發明的 WaterSense，是一款運用 AI 技術的水質監測裝置，主打自主供電與全天候監測；義大利設計師打造的 OnCue 則是一款專為巴金森氏症患者設計的智慧鍵盤，強調觸覺與視覺提示，協助患者克服日常打字困難。

今年全球共有來自 28 個國家與地區、超過 2,100 件學生作品參賽，並由 Dyson 創辦人 James Dyson 親自挑選兩項最具潛力的發明。獲獎者各獲 3 萬英鎊獎金，協助推動作品邁入商業化階段。

WaterSense 設計核心在於讓水質監測變得更即時、更準確。這款由波蘭奈米技術博士候選人 Filip Budny 設計的裝置，透過自然水流驅動內建水力發電機，搭配紙製感測器，每天自動替換，能持續監測 20 項水質指標，並將數據即時回傳 AI 平台分析，甚至可提早 72 小時預警潛在汙染風險。這項發明不僅希望改善現今仰賴人力、採樣頻率低的傳統監測模式，也預計在 2026 年前推動建構橫跨歐洲的水質監測網絡。

另一項獲獎作品 OnCue 則關注神經退化疾病對生活的影響。設計者 Alessandra Galli 為應對巴金森氏症患者在日常數位操作中的挑戰，設計了一款整合腕帶與鍵盤的輔助裝置。按下鍵盤時會同步產生輕微震動，幫助使用者維持穩定節奏；AI 系統也會預測並提示下一個字母位置，減少錯誤與操作猶豫。這種從使用者實際困難出發的設計，讓打字不再是一件令人沮喪的事，也為其他神經系統疾病患者提供未來應用的可能性。

James Dyson 表示，這兩位年輕發明者不僅展現設計巧思，也實際解決了與健康和環境息息相關的重大議題。他期望透過這項設計大獎，能進一步激發創新者的行動力，讓技術真正走入日常、發揮實質影響力。

