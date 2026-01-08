Waymo新型車CES亮相 無人計程車趨勢不可擋

（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯7日專電）自動駕駛技術公司Waymo今年在CES展出新一代無人計程車，採廂型車設計，產品公關經理波奈里告訴中央社，新車主打更精簡的感測器配置，因此能降低成本以支援更快速擴張，預計今年就會提供載客服務。

美國消費性電子展（CES）已成為車廠的年度主戰場之一，無人計程車今年較往年更加顯眼，Google母公司Alphabet旗下的Waymo展示3款車型，其中2款採用新一代系統。

廣告 廣告

Waymo產品公關經理波奈里（Chris Bonelli）接受中央社訪問表示，外型像廂型車、代號Ojai的車款並非以現有車款改造，而是為了叫車服務量身設計，因此搭配自動門，讓乘客上下車更加容易；除後座寬敞之外，前座乘客也能有更好的空間感。

波奈里表示，Waymo在新車上透過減少感測器來降低系統的成本，從上一代的29顆攝影機，降至這一代的13顆攝影機，維持同樣的安全和表現，但更具成本效益。

他也透露，感測器數量縮減，將使Waymo擴大規模時成本更加可控，「我們可以擴展更大的車隊規模，以支援我們今年所期待的快速擴張」。

波奈里進一步指出，「我們目前在美國5個城市提供服務，但我們的目標是在美國擴展至20個以上城市，並且進軍國際市場...為此，我們需要新車型，且需要大量生產。」

波奈里說，新款車已在美國多個城市進行測試，在今年的某個時間點就會開始載客。

日前舊金山發生大停電導致Waymo停擺，引發爭議。記者詢問波奈里情況是否會改善、以及這是否會影響車隊擴張的步伐，波奈里表示，近期的一些事件，對公司來說都是很重要的學習時刻，公司非常嚴肅看待問題，並藉此經驗確保服務持續優化。

除Waymo外，亞馬遜（Amazon）旗下自動駕駛車公司Zoox也在CES現場展示自動駕駛車輛。Zoox目前已在舊金山以排隊候補方式開放民眾體驗其服務。現場工作人員向記者表示，今年某個時間點將會整體開放，接下來也會在奧斯汀和邁阿密推出。

另外，叫車服務平台Uber也加入戰場，與Lucid、Nuro公司合作發表無人計程車。從CES現場趨勢來看，即便無人計程車仍存在疑慮，這塊市場的競爭已日趨激烈。（編輯：陳慧萍）1150108