Waymo自駕計程車 大增服務範圍

加州車管局（DMV）日前悄悄批准了自駕計程車業者Waymo迄今最大的營運擴張計畫，北加州酒鄉、沙加緬度以及南加州洛杉磯到聖地牙哥之間的社區很快就能看到Waymo的身影。

舊金山紀事報報導，根據加州車管局網站21日公布的修訂許可，車管局授權Waymo可在整個舊金山灣區、東至沙加緬度地區提供自駕計程車服務，但Waymo在新地區接送付費乘客仍需要獲得額外許可。紀事報表示，對北加州來說，車管局這項決定可能改變長期以來交通工具選擇有限的地區民眾出行的模式。

北灣酒鄉商家和沙加緬度地區通勤者已在網路上表達他們對這個消息的歡迎，並想像了夜間出行將更安全到新旅遊交通方式等各種可能性。

在南加州，車管局這項批准涵蓋了從聖塔克拉里達（Santa Clarita）到聖地牙哥的偌大區域，創下美國自駕計程車有史以來獲得的最大服務範圍批准。

Waymo發言人並未具體說明他們預計何時開始在新地區營運，但發出聲明說：「我們感謝加州車管局批准我們擴大自駕計程車營運規模。我們十分自豪每個月能在舊金山和洛杉磯地區提供超過100萬次安全、可靠、便捷的乘客接送服務，並期待我們的服務能推廣給更多加州居民。我們下一個主要營運地區將是聖地牙哥，預計將從2026年開始在當地提供服務。」

儘管新許可允許Waymo在新地區部署其Jaguar和中國製極氪（Zeekr）電動車隊，但在Waymo於聖地牙哥提供付費乘車服務或推出其下一代計程車之前，仍需要加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）核發額外的自駕車部署許可。

紀事報指出，除了已開始在灣區、鳳凰城和洛杉磯提供高速公路服務，Waymo本月還在邁阿密、達拉斯、休士頓、聖安東尼奧和奧蘭多等五個美國城市推出自駕計程車服務。

