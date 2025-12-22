Waymo自駕車不知怎麼開！ 舊金山大停電 全因變電站火災

美國舊金山發生大規模停電，無人自駕計程車「Waymo」停在馬路中間動彈不得。（圖／達志影像美聯社）

美國舊金山，在當地週六下午，發生大規模停電，整個市區一片黑，甚至讓無人自駕計程車「Waymo」停在馬路中間，動彈不得。原來當地電力公司的變電站發生火警，導致舊金山的電力供應出現狀況。電力公司表示，他們正在全力搶修，希望能在臺灣時間周二上午，全面復電。

美國舊金山發生大規模停電，無人自駕計程車「Waymo」停在馬路中間動彈不得。（圖／達志影像美聯社）

美國舊金山於當地週六下午發生大規模停電，造成市區一片漆黑，無人自駕計程車「Waymo」因此停在馬路中間無法移動，多處路口號誌全部失靈。這場混亂源於當地電力公司變電站發生火警，影響約13萬居民的電力供應。電力公司正全力搶修，預計台灣時間周二早上能夠全面復電，同時Waymo也宣布暫停舊金山地區的營運進行檢修，當局則呼籲民眾非必要勿外出。

這次停電事件發生在當地繁忙的購物時段，造成市中心一片漆黑，連紅綠燈也完全停擺。無人自駕計程車Waymo因無法辨識路況而停在十字路口中間動彈不得，直接癱瘓在車流之中。這並非車輛本身故障，而是因為大規模停電導致交通號誌失靈，使自駕系統無法正常運作。

許多舊金山居民表示從未見過如此嚴重的停電情況。有民眾表示他們只好穿鞋子走上街尋找食物，並認為這情況實在太誇張了。另一位在舊金山生活十多年的居民強調，這種情況令人無法接受，他從未見過類似的事件。據了解，引發這場混亂的原因是太平洋瓦電(PG&E)的一座變電站內部發生火災。舊金山電力公司PG&E發言人表示，他們將持續努力直到每位用戶的電力都完全恢復，預計全面復電時間將在12月22日下午2點完成，即台灣時間周二早上。

面對這次突發事件，Waymo自駕車公司已宣布暫停舊金山地區的營運並進行檢修。當局也提醒所有民眾，如非必要，建議先不要外出，以確保安全。這場停電事件顯示了現代城市對電力系統的高度依賴，以及在面對突發狀況時，智能交通系統可能遇到的挑戰。

