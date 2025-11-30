Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣

加州車輛管理局（DMV）最新的消息顯示，批准Alphabet旗下自駕車公司Waymo在東灣地區的屋崙、柏克萊和阿拉米達等33個城市「進行無人駕駛測試和部署操作」。 （記者陳曉峰／攝影）

自動駕駛不再只是舊金山的景象了，屋崙、柏克萊等東灣城市也即將迎來無人車上路。加州車輛管理局（DMV）最新的消息顯示，批准Alphabet旗下自駕車公司Waymo在東灣地區的屋崙、柏克萊和阿拉米達等33個城市「進行無人駕駛測試和部署操作」。

獲得DMV的批准是自動駕駛汽車在加州上路的關鍵一步。然而，該公司仍需獲得加州公共事業委員會（CPUC）的許可。目前尚不清楚CPUC何時會受理此案。Waymo前不久還宣布，其汽車已獲准在全國更多城市運營，包括底特律。

廣告 廣告

根據DMV的官網聲明，批准Waymo在東灣的阿拉米達縣和康曲柯士達縣總計33個城市測試，包括屋崙、柏克萊、阿拉米達、列治文等。且適用於所有功能，並在雨天和霧天均可測試。

在東灣地區，Waymo將被允許部署捷豹 I-Pace 和 Zeekr RT SUV 電動汽車車型，這些車型配備了攝像頭、雷達和鐳射雷達感測器，可以幫助汽車的軟體系統感知道路上和道路外的數萬個細節。

Waymo的大多數乘車價格都高於Uber獲Lyft，一位分析師去年告訴TechCrunch科技博客，在高峰時段，Waymo的乘車費用比Lyft高出約11元，比 Uber高出約9.50元。

曾經乘坐Waymo的華人市民黃先生表示，無人駕駛車價格並不便宜，但因為希望體驗，所以特意在舊金山乘坐了一會兒，「整體感覺不錯，行駛很絲滑，不遜於人類駕駛者。有時道路上有人穿過，車子也會避讓。」

他說，自己平常都是開車居多，因為出差的緣故，有時需要從家中坐車到舊金山機場，但東灣城市並沒有自動駕駛車，頗不方便，「如果能將載客拓展到東灣更多城市，乘客能進行稍微長一點距離的出行，這樣的無人駕駛才有意義，有利於生活。」

根據Berkeleyside報導，加州公共事業委員會（CPUC）五名成員中有多位在交通運輸監管領域擁有豐富經驗，其中包括雷諾茲（John Reynolds）。他曾是自動駕駛汽車公司Cruise的首席律師，於2021年由加州州長紐森（Gavin Newsom）首次任命。Cruise在發生多起安全事故且市場表現不佳後，終止了其自動駕駛汽車項目，其母公司通用汽車（General Motors）將這項技術收歸內部。另一位委員會成員雷諾茲（Alice Reynolds，與約翰·雷諾茲並無親屬關係）是電動汽車宣導組織Veloz的公共政策委員會成員。

Waymo汽車和其他自動駕駛車輛在舊金山及其他地區的運營，讓人們對其潛在益處充滿期待，例如可能降低襲擊事件的發生率。但人們仍然擔憂自動駕駛汽車能否應對日常駕駛的突發情況。Waymo汽車曾撞到騎自行車的人、碾過寵物，並造成交通擁堵。對此，Waymo等公司辯稱，他們的汽車平均造成的傷亡比人類駕駛員要少。

更多世界日報報導

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

較高收入明年報稅採列舉 SALT抵扣上限有4萬