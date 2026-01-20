Waymo開460萬年薪低門檻徵才！專家曝：難在面試和測驗

Google母公司旗下的自動駕駛技術大廠「Waymo」，近期擴大台灣招募規模，軟體工程師職缺的年薪更是上看460萬元新台幣，儘管應徵門檻看似不高，有內行人點出，真正難關會是後續的面試、測驗等階段。

Google母公司旗下的自動駕駛技術大廠「Waymo」在台擴大招募工程師，有內行人指出高薪低門檻背後有深意。（示意圖／翻攝自Waymo官網）

Waymo公司隸屬於Google母公司Alphabet集團，最近在官網公布多項台灣工程職缺，根據招募資訊，軟體工程師薪資區間落在380萬元至460萬元新台幣，成為最受矚目的高薪職位，吸引大批工程師關注。

科技粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」透過貼文分析，雖然Waymo本次徵才基本條件僅「資訊工程相關學士學歷、3年以上軟體開發或Python 工作經驗、碩士或有1年網路相關工作經驗佳」，但低門檻不等於低要求，「只是代表各路大神都可以來大亂鬥」。

該粉專指出，國際級科技企業通常只設定最低條件，真正的淘汰機制將集中在面試與實務測驗階段。表面上看似門檻親民，實際上卻可能吸引全球資深工程師同台競爭，「符合最低標準，那你鐵定要很強。門檻低不代表要求低，而是讓所有高手都有資格進來拚實力」。

