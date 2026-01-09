Waymo領先舊金山自駕計程車 面臨特斯拉挑戰

對遊客來說，搭乘Waymo成了來舊金山的必須體驗。(路透)

2026年舊金山的道路上將擠滿來自不同公司的自駕計程車，Waymo目前居於領先地位，到年底時會不會被取而代之？

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，2026年舊金山將變成了「Waymo之城」。那些白色圓頂無人駕駛計程車——曾經很新奇的事物——在金山的每個街區都隨處可見，車隊規模迅速擴大到1000輛，每月完成數百萬次行程。

對遊客來說，搭乘Waymo成了來舊金山的必須體驗。對當地居民來說，這些車輛已成為這座城市臭名昭著的交通擁堵的日常組成部分，隨著新的自駕計程車運營商上線運營，交通狀況可能會進一步惡化，因為這些車需要經歷一段漫長的學習過程。

2026年Waymo的統治地位將面臨挑戰，因為舊金山可能成為全球唯一一個可以選擇四家自駕計程車服務的城市。如果特斯拉、Zoox和Uber也加入Waymo的行列，在舊金山提供自駕計程車服務，那麼會發生什麼事？

「2025年是暴風雨前的寧靜，」韋德布希證券公司的德維特（Scott Devitt）表示，「我們終於要看到多年來對自駕計程車項目投資的成果了。」

Waymo 擁有強勁的先發優勢，並且不等其他公司追趕。這家隸屬於Alphabet的公司去年底宣布，在灣區的服務範圍將擴展至超過260哩的統一區域，其中包括高速公路。聖荷西國際機場成為加州首個提供24/7全天候Waymo載客服務的大機場。

去年11月Waymo獲得加州車管局批准，將服務範圍擴展至更大的北加州連續區域，包括東灣、北灣和沙加緬度。除了金山灣區，Waymo還宣布計畫在2026年將服務擴展到全球20多個城市，包括東京和倫敦。

專家認為Waymo目前是灣區唯一真正的自駕出租車公司，但這種情況在未來一兩年內可能會發生變化。最大的潛在威脅是特斯拉，儘管它目前仍遠遠落後於Waymo。與依賴昂貴的光達（LiDAR）感測器進行深度感知並由遠端人工操作員處理特殊情況的Waymo不同，特斯拉押注於一種成本較低但也較具爭議性的方法：讓汽車能夠在所有條件下完全依靠攝影機進行自動駕駛。

特斯拉去年夏天推出了灣區計程車服務，涵蓋了馬連縣、東灣大部分地區以及舊金山到聖荷西一帶。儘管特斯拉的營運範圍比Waymo更大，但其車輛仍配備安全駕駛員，即使有車可用，等待時間也可能長達30分鐘。

但是當特斯拉可以成功說服監管機構，證明其基於攝影機的技術安全且可擴展時，特斯拉便可利用數百萬輛閒置的有主車輛，組建一支規模遠遠超過Waymo在全美2500輛無人駕駛出租車的車隊，這將使特斯拉占據領先地位。

