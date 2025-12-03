Waymo 半夜充電擾民被禁，無人車該去哪「休息」？

加州聖塔莫尼卡市議會表決通過，禁止 Waymo 自駕計程車半夜時在兩處充電站充電，因這些自駕車回來時會發出各種警示聲，嚴重打擾附近居民睡眠，這可能導致超過 50 輛自駕車「無家可歸」。

台灣還在為了自駕車相關法規缺乏而空轉時，加州已經開始處理更實際的自駕車相關議題。Waymo 無人車通常會在客人較少的深夜充電，還可享有離峰用電優惠，本來是一舉兩得的充電好時機，卻因為噪音和燈光擾民遭周邊住戶反對。

位在加州 Santa Monica 百老匯大道與 14 街，兩處 Waymo的充電站是 56 輛自駕計程車的家，這些自駕車會在一天忙碌的載客工作後回到這裡，找到可用的充電位自行倒車停妥，人類則替它們插上充電槍，清潔車內車外，準備繼續上工。

然而自駕車回家時，倒車警告聲，洗車、吸塵噪音，還有閃爍的車燈，都干擾到附近住戶的睡眠品質，向 Waymo 抗議無效後，住戶只好向市議會求救。而 Santa Monica 市議會表決通過，要求 Waymo 暫停這些戶外場站夜間營運。

▲ Santa Monica Waymo 服務站的夜間景象。（Source：Google Map）

然而 Waymo 似乎不打算輕易讓步，洛杉磯時報報導，Waymo 認為「市政府誤解 Waymo 既有權利」。不過他們也不想讓風波擴大，Waymo 表示會根據住戶反應，調整營運，並繼續尋求社區支持。

從都市規畫角度來說，自駕車充電站理論上應該和計程車總站、公車總站一樣，設置在偏遠一點的郊區，至少不要跟住宅區貼得太近。然而，站點越遠，就代表空車行駛距離越長，同時也耗費更多電力，服務範圍就會受限。自駕車業者肯定希望在更貼近社區的地方充電及維護，因此造成與鄰居的衝突。

自駕車充電站和一般電動車充電站又不同，一般充電站雖然也會有些許噪音，但個人用車倒車時不一定有警示音，且夜間充電頻率有限。自駕車除了各種警示音，也可能回來充好電又出去跑，進進出出一整夜是常有狀況。

當地媒體報導，過去幾個月來，至少發生一次嚴重住戶衝突事件，需警方介入才平息。畢竟每天晚上 11 點到隔天清晨 6 點，都被持續不斷噪音和燈光干擾，對較敏感的人來說肯定會影響睡眠。

且美國都市這種住商分離明確的社會，要找到符合營運需求，又不打擾居住品質的充電站位置確實不容易。反觀台灣，由於住商混合地區多，還有 24 小時超商跟改管猴子半夜狂飆，真怕吵的人，早就自備 6+6 隔音氣密窗。話雖如此，未來如果有自駕計程車隊想在台灣營運，還是得先想想充電、保養和維修的站點位置，粗暴塞進住戶密集地區，恐怕會帶來看不見的負面效應。

Waymo Has A Charging Problem

（首圖來源：Waymo）