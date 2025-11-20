Alphabet旗下自動駕駛技術公司Waymo宣布，將其自動駕駛服務版圖進一步擴展至德州 (Texas) 與佛羅里達州 (Florida)境內五座新城市。這五個地點包含邁阿密 (Miami)、達拉斯 (Dallas)、休士頓 (Houston)、聖安東尼奧 (San Antonio)，以及奧蘭多 (Orlando)。

Waymo宣布進軍德州與佛羅里達州，明年於邁阿密、達拉斯等5大城市推出Robotaxi服務

雖然正式對外開放載客服務預計要等到2026年才會啟動，但相關的前置作業已經展開。

邁阿密率先啟動測試，利用「飛輪效應」加速佈署

Waymo表示，將自本週二 (11/19)起，其自動駕駛車輛將率先在邁阿密開始運行 (此階段不搭載乘客)，其餘四個城市也將在「未來幾週內」陸續跟進。

此階段的主要目的，是讓車輛在無人搭乘的情況下熟悉當地道路環境，藉此發現當地的交通特性，並且相應地調整駕駛演算法。

Waymo強調，隨著服務城市的增加，針對新地點進行在地化調整所需的工作量正在減少。官方指出：「這些數據將匯入持續改進的自動駕駛車輛中，透過真實道路駕駛與先進模擬的嚴格驗證，再經由定期軟體更新來實施。」

強調安全性高於人類，版圖持續擴張

在安全性方面，Waymo聲稱其自動駕駛車輛涉及嚴重傷害事故的機率，比人類駕駛低了11倍。

目前Waymo已在舊金山灣區、洛杉磯、鳳凰城、亞特蘭大與奧斯汀提供載客服務，加上近期宣布將進駐的聖地牙哥、底特律與拉斯維加斯，以及此次新增的5座城市，Waymo 正以極快速度擴大其在美國市場的覆蓋率，試圖在激烈的自駕車競爭中拉開與對手的差距。

