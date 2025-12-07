Waymo自駕車測試版圖再擴張！進軍費城及匹茲堡等美東四城、證實明年將與Moove合作進軍倫敦
Alphabet旗下的自動駕駛技術公司Waymo持續對外擴張，稍早確認已將其自駕車隊的測試範圍，進一步延伸至美國東部與中西部的四個新城市，包含費城 (Philadelphia)、巴爾的摩 (Baltimore)、聖路易斯 (St. Louis)，以及匹茲堡 (Pittsburgh)，更確認將與Moove合作，預計2026年在英國倫敦推出自動駕駛計程車服務。
初期採人工監控測試，為全自動駕駛鋪路
Waymo表示，目前在費城的測試已經展開，而其他三個城市的測試也即將啟動。不過，現階段的測試模式仍較為保守，車輛將會配備人類安全駕駛員 (safety driver)隨車進行監控。
此階段的主要任務是收集道路數據，並且驗證系統在不同城市環境下的表現。在進一步完成驗證後，計畫將如同近期在邁阿密 (Miami)的操作模式，逐步過渡到全自動駕駛 (fully autonomous) 階段，預計在2026年於德州和佛羅里達州在內五個新城市正式提供服務。
目前Waymo已經在洛杉磯、鳳凰城、亞特蘭大、奧斯汀及舊金山灣區提供載客服務，近期也宣布包含聖地牙哥、拉斯維加斯與底特律在內城市也將加入營運陣容。
紐約市測試曾獲短期許可，法規仍是挑戰
在全美擴張計畫中，紐約市 (New York City) 顯然是最具指標性但也最具挑戰的戰場。
雖然紐約州法律目前仍禁止無人駕駛車輛上路，但Waymo在今年8月曾獲得臨時許可，得以在曼哈頓與布魯克林市中心部分區域進行測試 (至今年9月下旬結束)。這也是紐約市首度核發自駕車的「測試佈署」許可，顯示監管態度有鬆動跡象，但在人口稠密的紐約實現全功能自動駕駛計程車 (Robotaxi)服務，預期仍有一段路要走。
攜手Moove進軍倫敦，開啟國際化佈局
除了深耕美國本土，Waymo的發展佈局也擴展到海外市場。
Waymo確認與Moove合作，將於2026年在英國倫敦推出自動駕駛計程車服務，這將成為Waymo首次跨出美國市場的重大里程碑。
儘管英國目前仍禁止全無人駕駛車輛，但隨著新法規的推進，預計明年春季將啟動政府核准的自動駕駛計程車試點計畫，預期將為Waymo的國際化佈局開啟大門。
