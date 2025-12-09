Alphabet旗下自動駕駛技術公司Waymo確認，將針對其機器人計程車 (Robotaxi)車隊進行另一波軟體召回 (software recall)。此次召回並非將實體車輛撤回原廠，而是透過軟體更新方式，修正車輛在遇到停等中的校車 (stopped school buses) 時未能依規定停車的問題。

Waymo再度宣布其機器人計程車軟體召回，修正未禮讓停等校車問題

無視「停等」標誌直接通過，美國國家公路交通安全管理局介入調查

這項自願性召回，主要回應美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 近期的調查報告。美國國家公路交通安全管理局發現，部分Waymo自駕車在亞特蘭大 (Atlanta) 與 奧斯汀 (Austin) 等地行駛時，即便校車已經亮出「停車」 (STOP)標誌，並且閃爍警示燈，Waymo車輛仍有違規直接通過的情況。

在美國交通法規中，未禮讓停等中的校車屬於嚴重違規，因為這直接危及上下車學童的安全。

安全長：我們比人類安全，但仍需改進

Waymo安全長Mauricio Peña對此發表聲明表示，雖然數據顯示Waymo涉及行人的碰撞事故遠低於人類駕駛，但公司也清楚知道「我們的行為應該要更好」。

Mauricio Peña指出，Waymo決定主動向美國國家公路交通安全管理局提交軟體召回文件，專門針對此類場景的減速與煞停邏輯進行修正。「我們將持續分析車輛表現並進行必要的修復，這是我們持續改進承諾的一部分」。

軟體召回成常態？

而這並非Waymo在今年內首次進行軟體召回，稍早時候就曾因機器人計程車撞上柵欄或鍊條等障礙物而發布更新。去年則發生過車輛撞上電線桿，以及兩輛不同的機器人計程車接連撞上同一台被拖吊的小貨車等事故，後續均透過軟體更新加以解決。

本次針對校車問題的召回文件，預計將於下週初正式提交給聯邦監管機構。

