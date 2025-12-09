Waymo再度宣布其機器人計程車軟體召回，修正未禮讓停等校車問題
Alphabet旗下自動駕駛技術公司Waymo確認，將針對其機器人計程車 (Robotaxi)車隊進行另一波軟體召回 (software recall)。此次召回並非將實體車輛撤回原廠，而是透過軟體更新方式，修正車輛在遇到停等中的校車 (stopped school buses) 時未能依規定停車的問題。
無視「停等」標誌直接通過，美國國家公路交通安全管理局介入調查
這項自願性召回，主要回應美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 近期的調查報告。美國國家公路交通安全管理局發現，部分Waymo自駕車在亞特蘭大 (Atlanta) 與 奧斯汀 (Austin) 等地行駛時，即便校車已經亮出「停車」 (STOP)標誌，並且閃爍警示燈，Waymo車輛仍有違規直接通過的情況。
在美國交通法規中，未禮讓停等中的校車屬於嚴重違規，因為這直接危及上下車學童的安全。
安全長：我們比人類安全，但仍需改進
Waymo安全長Mauricio Peña對此發表聲明表示，雖然數據顯示Waymo涉及行人的碰撞事故遠低於人類駕駛，但公司也清楚知道「我們的行為應該要更好」。
Mauricio Peña指出，Waymo決定主動向美國國家公路交通安全管理局提交軟體召回文件，專門針對此類場景的減速與煞停邏輯進行修正。「我們將持續分析車輛表現並進行必要的修復，這是我們持續改進承諾的一部分」。
軟體召回成常態？
而這並非Waymo在今年內首次進行軟體召回，稍早時候就曾因機器人計程車撞上柵欄或鍊條等障礙物而發布更新。去年則發生過車輛撞上電線桿，以及兩輛不同的機器人計程車接連撞上同一台被拖吊的小貨車等事故，後續均透過軟體更新加以解決。
本次針對校車問題的召回文件，預計將於下週初正式提交給聯邦監管機構。
更多Mashdigi.com報導：
《鐵拳》系列製作人原田勝弘告別待了30年的萬代南夢宮，用一小時DJ Mix紀念其《鐵拳》生涯
Google發表Titans架構與MIRAS框架，讓AI可即時更新深度記憶、200萬字長文推理超車GPT-4
其他人也在看
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 198
賓士大改款GLB曝光！空間更大更豪華 電動版先發 油電隨後來
海外賓士Mercedes-Benz正式帶來新一代 GLB，首波以電動車作為主打，並取代過去的EQB位置，維持過去5人、7人座車型配置，並預告後續將補上輕油電動力車型，展現賓士在油車、電車多元化戰略布局。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
【怎能不愛車】8人座＋德系安全科技 新Multivan台灣開賣
新Multivan抵台，這次台灣福斯商旅把產品陣線再度強化，不只外型俐落、內裝更講究，多人乘載空間也同步升級。隨著家庭需求與企業接送市場持續成長，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座配置，取代過往TDI的7人座設定；而Multivan Life與Style則維持7人座，並針對對座模式更新配備，讓不同族群都能找到最適合自己的版本。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
Citroën Basalt Vision於巴西正式亮相！低車身、視覺套件強化運動化形象
Citroen選擇在巴西2025聖保羅國際車展上，再度端出Basalt Vision概念車，以更具侵略性與更高辨識度的外觀設定，彰顯品牌在新興市場中推動跑旅設計語彙的企圖心，Basalt本身是Citroen專為南美與印度市場所打造的平價斜背跨界車，在訴求務實、節能與價格親民的前提下，仍希望保留一些年輕化與動感元素，而此次亮相的Basalt Vision概念便延續此方向，並將跑格視覺徹底放大。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
對手相繼退出，據傳Hyundai i30 N即將重返
為不讓愈來愈多消費者提到Hyundai N部門只想到Ioniq電動車，因此今年中時就表示Hyundai N部門沒有局限於電動車，而近日就有消息傳出i30 N有望重返市場。Ioniq 5 N精湛的性能表現和先前推出的Ioniq 6 N，都讓不少消費者認為Hyundai N部門專出或著重於電動車，為摒除不正確認知，今年中Hyundai N部門便發聲喊冤，表示沒有局限於電動車，對於任何動力系統都保持開放態度，雖無明說但也意味著未來或許會有新款燃油N車型。先前Hyundai N部門表示沒有局限於電動車，對於任何動力系統都保持開放態度。隨著Focus ST和Civic Type R相繼退出，近日就有傳聞Hyundai看準目前該市場選性少，因此計畫讓已退出歐洲市場的i30 N重返，動力部分目前仍不明朗，但或許有可能使用油電系統，時程方面預計要到2026年底或2027年才會現身。近日有傳聞Hyundai i30 N將重返。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
保時捷為台灣車迷客製一封情書 Porsche 911 Carrera T 「Formosa」獨一無二登場
對保時捷車迷來說，911 Carrera T「Formosa」不只是單純保時捷跑車，它更像是屬於台灣人的情感物件。台灣保時捷與Porsche Individualization & Classic再度聯手，以 Sonderwunsch客製化技術打造這款全球獨一無二的 911 Carrera T「Formosa」，把台灣的山海、道路精神，全部濃縮進一台車身裡，讓全球車迷透過911 Carrera T「Formosa」認識到台灣美麗之島的故事。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台灣車市暴冷！車商掀退場潮 MAZDA之後…SKODA亞洲最大旗艦店2年喊卡
今年的進口車市場可說是寒風刺骨，不只買氣被關稅不確定性凍到，經銷商也因營運環境急速惡化，只能接連舉白旗。繼MAZDA與標達分手後，義美集團旗下的尚鵬汽車也確定在年底終止與SKODA的合作，讓車市再添震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 5
德國原裝進口Multivan TDI - 8 人座車型 嶄新登場
（記者卓羽榛臺北報導）台灣福斯商旅持續強化高端 MPV 產品佈局，隨著市場對家庭與商務乘載的需求提高，Multivan 車系亦同步調整產品規格，全新26年式 Multivan TDI 正式導入8人座（...自立晚報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷
買二手車 4 大注意事項 ＆ 流程須知！讓你買二手車不踩雷SiCAR愛車酷 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
高公局：ADAS非自動駕駛 開車全程須握方向盤
（中央社記者黃巧雯台北9日電）近年國內車輛搭載輔助駕駛系統（ADAS）日漸普及，高公局今天說，有部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，行車中鬆手、分心，讓事故風險升高，提醒開車時須全程握住方向盤。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
雲林轎車.機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車
中部中心／綜合報導雲林斗六出現驚險畫面！一輛轎車，與一台機車，雙方疑似搶快，都沒按照號誌燈行駛，在路口，撞成一團；在彰化，則是有一位駕駛，疑似突然頭暈，身體不舒服，整台車爆衝撞向路邊5台機車後，接著撞進騎樓，所幸沒有人員被波及。十字路口前，車輛停下等紅燈，但左側車道的灰色轎車，不太合群，明明綠燈還沒亮，卻繼續往前開，同一時間，右側一台機車，疑似也搶快，兩台車，碰的一下，撞成一團。疑搶快互不讓！ 轎車紅燈起步撞上闖黃燈機車（圖／翻攝畫面）事發就在雲林斗六市西平路與斗六二路口，轎車駕駛，機車騎士，雙方都很急，轎車在綠燈亮的前幾秒，就行駛到路口，而機車疑似闖了黃轉紅的號誌燈，才會釀成事故，造成騎士手部受傷，所幸生命無礙。不過在彰化，也出現驚險畫面，馬路上，幾名行人，慢慢的走著，但過沒幾秒，他們的後方，突然出現一台休旅車，暴衝撞上路邊機車橫掃，接著又衝進騎樓，彰化休旅車暴衝！ 5機車遭撞轎車衝入騎樓（圖／翻攝畫面）事發在彰化縣鹿港鎮中正路上，根據了解，這名年約66歲的休旅車駕駛，疑似是行駛途中，突然頭暈，才會失控亂撞一通，先擊落停放在路邊的5輛機車，再撞進騎樓。兩起案件，畫面驚險，提醒民眾，上路前，務必注意身體狀況，上路後，也得注意車況，不要貪快肇事。原文出處：雲林轎車、機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車 更多民視新聞報導見警躲躲閃閃 警逮48歲兩地檢署毒品通緝犯騎士闖紅燈亂丟菸蒂 正義民眾喝斥要求撿起信義區街頭上演「警匪追逐」 毒蟲闖紅燈狂飆撞3車下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
SUZUKI SWIFT感謝有您！20週年促銷專案 & 品牌其他各車款促銷方案
Written by: Bear第四代 SWIFT以精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇，造就優雅且充滿駕馭的城市經典車款。今年不負眾望奪得車訊風雲獎2025年度『最佳進口小型車』的殊榮，獲得專業車媒與消費者的肯定。CarStuff 人車事 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
Kia慶祝創立80週年推出Vision Meta Turismo概念車，並舉辦80週年展展出到2029年
Written by: BearKia正在慶祝品牌成立80週年，並於韓國龍仁Kia視覺廣場舉行特別儀式並開幕新展覽。活動重點介紹了Kia 80年的歷程，透過Kia過去與現在員工的貢獻，成長為全球永續移動領導者，並深入展現Kia的理念與未來願景。而Vision Meta Turismo概念車體現了Kia對新時代移動的願景。該概念車結合動態駕駛性能與休閒風格的內裝，向1960年代長途旅行的速度與優雅致敬。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 1
【名人來標車】標車酷平台正式上線！小七割愛自己的純電跨界休旅E-C4 里程僅跑1萬！價格香到連老爹都心動！｜Citroën Ë‑C4 Shine｜
【名人來標車】標車酷平台正式上線！小七割愛自己的純電跨界休旅E-C4 里程僅跑1萬！價格香到連老爹都心動！｜Citroën Ë‑C4 Shine｜SiCAR愛車酷 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
駕駛疑頭暈肇禍 開車衝進騎樓撞倒5機車
彰化縣 / 綜合報導 6日下午彰化鹿港中山路，發生一起驚險車禍，一輛銀色休旅車開著開著，突然整輛衝進一旁大樓騎樓，一連撞倒5輛停在路邊的機車，一片凌亂，幸好沒有人員傷亡。而警方接獲報案到場，駕駛沒有酒駕，疑似是因為頭暈不適才肇事。一輛銀色休旅車從左邊衝了進來，撞上停在路邊停車格的機車和單車，直接把兩輛車捲入車底後，又直直往前衝過去，機車被撞得東倒西歪一片凌亂，更驚險的是休旅車衝過來以前，才有民眾帶著兩位孩子走在馬路邊，剛經過事發地點，下一秒，休旅車就撞了進來，幸好當時休旅車偏移撞進騎樓的柱子，沒有撞上走在前方的行人。民眾說：「(像)招牌掉下來那種聲音。」民眾VS.記者說：「大物件(鏗鏗鏘鏘那樣)。」這是發生在6日下午將近1點，彰化鹿港鎮中山路上，回到現場，地上刮出長長刮痕，騎樓邊的鐵箱也被撞到整個凹陷變形，而這裡是一間早餐店，幸好當時店家休息，沒有顧客在用餐。鹿港警分局鹿港所副所長陳榮彬說：「現場無人員傷亡，該員酒測值為零。」肇事的是66歲蒲姓男子，警方到場實施酒測，駕駛沒有酒駕，疑似因為身體不舒服頭暈肇事，造成5輛停在路邊的機車受損，其中1輛受損嚴重，其他4輛多是車殼、後照鏡受損，事發時猛烈撞進騎樓的畫面實在很驚險，幸好沒有人員傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【新年式配備大升級！】新增通風座椅與自動停車 黑化點綴更有型！電子懸吊搭配四驅底盤依舊強悍｜Skoda Superb Combi 4x4 SportPlus 新車試駕
2026年式 Škoda Superb Combi 4x4 SportPlus 延續家族旗艦旅行車的優雅與運動化設計語彙，SportPlus 專屬黑化套件讓外觀更具存在感。車頭水箱護罩、後視鏡蓋與車頂架皆以深色飾件強化視覺張力，大尺寸輪圈搭配 4x4 性能定位，營造出兼具質感與動感的旅行風格。 動力部分維持 2.0 TSI 渦輪增壓引擎，搭配七速 DSG 雙離合器變速箱與 4x4 四輪驅動系統，提供充足動力與穩定駕馭感受。標配的 DCC 主動式電子懸吊能依照行車模式自動調整阻尼，在高速巡航、山路駕馭或多乘載狀態下都能呈現穩健表現，兼顧舒適與操控。 2026 年式最大亮點在於新增 雙前座通風座椅 與 自動停車輔助系統，進一步提升便利性與使用體驗。內裝依舊導入全數位儀表、大型中控螢幕與完整的智慧駕駛輔助科技，包括全速域 ACC 主動跟車、車道維持與盲點偵測等安全機能。 寬敞的旅行車空間與靈活後廂機能，使 Superb Combi 兼具家庭實用性與長途駕馭的高質感氛圍，再次展現 Škoda 旗艦旅行車的全能本質。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 1 天前 ・ 發起對話
【車迷俱樂部】 2025 Luxgen n7全國大會師 滿電行駛里程有多少？且聽車主來分享！
身為目前國內車內空間最大、價格最實惠的純電動車- Luxgen n7車主群，日前在台中舉辦2025全國大會師活動，筆者也受邀前往採訪，同時訪問多位車主，請他們分享關於這部車的用車心得與滿電行駛里程有多少，同時也找到幾款值得推薦的N7專用升級套件，且看這篇報導的介紹。車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新莊汽車鍍膜推薦 專業職人工藝讓愛車回歸原廠亮麗質感
生活中心/綜合報導 新莊汽車鍍膜推薦 保護愛車光澤的第一步 當愛車的表面出現刮損、蒙上汙漬，再亮麗的外觀，此時也得大打折扣。正因如此，汽車鍍膜與專業美容保養便成為許多車主維護愛車光澤的關鍵。2012年 […]民生頭條 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
26 年式福斯商旅 Multivan TDI 8 人座車型 210 萬起發表上市！
福斯商旅 Multivan 車系調整產品規格，全新26年式 Multivan TDI 正式導入8人座（2-3-3座位配置），以全新座艙規格取代過往TDI車型 7 人座設定；Multivan Life及Style車型維持7人座配置，並更新對座模式選配規格。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高公局提醒駕駛須全程握住方向盤、注意前方路況確保安全
高速公路局（下稱高公局）提醒，近年國內輔助駕駛系統（ADAS）配備率快速提升，包括主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助（LKA）與自動緊急煞車（AEB）等功能。然部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，甚至在行車中鬆手、分心，導致事故風險升高。該局強調，現行L2等級之自動車系統僅具「輔助駕駛」能力，駕駛須全程握住方向盤、注意前方路況，才是道路安全的主體。高公局指出，ADAS在多種情境下可能無法正確辨識路況，以主動式定速巡航（ACC）為例，雖能減輕駕駛負擔，但仍受限於「系統制動限制」與「車輛物理極限」；當前車突然減速或閃避時，系統在極短距離與時間內須完成判斷與制動，可能來不及提供足夠煞車力道；而面對靜止物體或極低速車輛（如緩撞車），即使ACC或自動緊急煞車系統（AEB） ...台灣新生報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話