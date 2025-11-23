Alphabet旗下自動駕駛技術公司Waymo宣布重大進展，證實獲得加州車輛管理局 (DMV)批准，將大幅擴展其無人駕駛測試與Robotaxi (自動駕駛計程車)的佈署範圍。

Waymo獲准於加州大幅擴張測試範圍，涵蓋整個灣區、沙加緬度至南加州墨西哥邊境

根據Waymo釋出的地圖資訊，此次獲准的運作區域規模相當龐大，不再僅侷限於舊金山市區或洛杉磯部分地區，而是延伸至整個舊金山灣區 (Bay Area)、沙加緬度 (Sacramento)，以及南加州大部分地區，最南甚至直達墨西哥邊境。

獲准「全自動駕駛」穿越金州更多區域

Waymo在官方聲明中表示：「我們已正式獲准在『金州』 (Golden State，即加州) 更多地區進行全自動駕駛」。

從加州車輛管理局提供的地圖顯示，深色區塊為Waymo原有的營運範圍，而淺色區塊則為此次新增的擴展區域，意味Waymo的無人車將能連接更廣泛的城市與郊區，不僅是市中心的短程接駁，未來跨縣市的長距離移動也將成為可能。

而Reddit論壇上更有不少網友指出，隨著服務範圍涵蓋納帕 (Napa) 與索諾馬 (Sonoma) 等地，Waymo Robotaxi未來極有可能成為酒鄉 (Wine Country) 旅遊的熱門交通選擇，讓遊客在品酒後無需擔心駕駛問題。

2026年中進軍聖地牙哥，全美擴張腳步加速

雖然Waymo尚未公布新獲准區域全面開放載客的確切時間表，但官方明確指出，加州擴展計畫的「下一站」將是聖地牙哥 (San Diego)，預計將在2026年中正式在該城市向公眾提供載客服務。

除了加州大本營，Waymo的全美擴張計畫也正馬不停蹄地進行中。官方確認將在2026年進軍拉斯維加斯 (Las Vegas)包含賭城大道與機場區域擴展計畫，以及底特律。

此外，Waymo近期也宣布將版圖延伸至美國南部與東南部，計畫在2026年於邁阿密 (Miami)、達拉斯 (Dallas)、休士頓 (Houston)、聖安東尼奧 (San Antonio) 與奧蘭多 (Orlando)等地推出服務。

目前Waymo已經在舊金山、洛杉磯、鳳凰城 (Phoenix)、亞特蘭大 (Atlanta) 與奧斯汀 (Austin) 提供服務。隨著加州車輛管理局的最新許可到手，Waymo顯然正加速其技術落地與商業化規模，試圖在自動駕駛競賽中持續拉開與競爭對手的距離。

