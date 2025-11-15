Waymo自動駕駛計程車正式駛入高速公路，舊金山、洛杉磯與鳳凰城率先開放
Alphabet旗下自動駕駛技術公司Waymo宣布一項重大營運里程碑，其全無人自動駕駛車隊將正式獲准駛入美國三大主要城市的高速公路。首波開放的地區包含舊金山 (San Francisco)、鳳凰城 (Phoenix)，以及洛杉磯 (Los Angeles)與其周邊地區。
此舉標誌著Robotaxi (自動駕駛計程車) 服務在實用性上的重大突破，不再僅侷限於市區平面道路，將能更有效地滿足長距離通勤與機場接送的需求。
擴大服務公眾，舊金山半島延伸至聖荷西
Waymo並未具體透露有多少車輛獲准上路，僅表示將開放給更多的公眾乘客使用。
在服務範圍方面，Waymo特別強調了舊金山灣區的擴展規劃。目前的服務區域已變得相當龐大，從舊金山市區一路向南延伸，橫跨整個半島 (Peninsula) 地區，直達聖荷西 (San Jose)，服務範圍甚至涵蓋聖荷西米內塔國際機場 (SJC)。
這意味著，消費者未來可利用Waymo進行日常通勤，或是往返機場，甚至是在洛杉磯市中心到卡爾弗城 (Culver City) 之間進行一趟單純的兜風行程。對於在路上的駕駛而言，未來在高速公路上看到車頂頂著旋轉光達 (LiDAR)的無人車，將成為新的日常風景。
強調數百萬英里測試，未來佈局亞特蘭大、奧斯汀
針對高速公路行駛的高速與複雜性，Waymo強調其車輛已在高速公路上累積了「數百萬英里」的測試里程，並且具備「熟練處理高速公路動態」的能力。
在未來的擴展計畫方面，Waymo表示正計畫在奧斯汀 (Austin) 與亞特蘭大 (Atlanta) 等地推行類似的高速公路服務。
此外，Waymo也預告將在2026年將自駕車隊帶進聖地牙哥 (San Diego)、底特律 (Detroit) 與拉斯維加斯 (Las Vegas)。不過，這些新城市的服務初期將暫時不會包含高速公路路段。
更多Mashdigi.com報導：
Google準備限制未驗證開發者App側載行為，但確認將為「有經驗的用戶」保留安裝權限
Qualcomm首款工業電腦處理器Dragonwing IQ-X揭曉，搭載Oryon CPU與45 TOPS NPU、鎖定邊緣AI
其他人也在看
兩岸PK新一章｜中國新高鐵時速破450公里 台灣N700ST也準備上線
高鐵動輒超過時速200公里，是地面移動最快的大眾運輸工具之一，已成為民眾出遊、返鄉的首選。近期中國大陸最速高鐵列車CR450完成測試，時速一舉飆至驚人的453公里，而台灣也將在明年引進N700ST新世代列車。究竟兩岸最新高鐵還有哪些亮點？請看我們本篇介紹！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
奇瑞模仿「天門山挑戰」翻車收場 風雲X3L這下真的紅了
2018年，Land Rover成功挑戰中國張家界天門山999級石梯，讓Range Rover Sport成為全球矚目的越野霸主。這場令人嘆為觀止的壯舉不僅提升品牌形象，更被譽為經典行銷案例。但是當中國車廠奇瑞試圖用類似的宣傳方式推銷旗下風雲X3L休旅車時，卻慘遭滑鐵盧。挑戰進行途中，車輛失控滑落，撞毀護欄，讓原本用以展示越野實力的宣傳活動變成一場尷尬的公關災難。奇瑞模仿「天門山挑戰」以翻車收場，中國越野車的實力還是比不上Land Rover老大哥。根據奇瑞的官方聲明，事件發生於11月12日，挑戰途中安全繩鬆脫並纏繞前輪，導致風雲X3L突然失去動力。在影片中可見車輛行進至三分之二時突發異響，車體向右偏移，最後倒退撞上護欄並破壞現場設施。儘管無人受傷，但這次失敗讓原意為展現性能的活動轉變為一次負面示範，奇瑞也緊急於社群媒體發文道歉，並承諾負責維修與賠償損失，同時也向遊客與公眾致歉。 儘管行銷策略翻車，風雲X3L本身仍是一款值得關注的新世代SUV。其搭載增程式動力系統，由1.5升引擎與33.7 kWh電池組成，具備單馬達後驅與雙馬達四驅版本。四驅版輸出達422匹馬力與51.1公斤米的扭力，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
不必回原廠 你家巷口就可以修特斯拉！
在台灣，汽機維修店家隨處可見，卻沒見過專營Tesla的招牌。這並非Tesla不需要維修，而是維修Tesla這條路上障礙重重，維修業者連碰都不想碰！不過，最近Tesla維修軟體Toolbox 3宣佈大降價，或許不久過後，維修Tesla不必回原廠，你家巷口就可以處理了。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
法院認證：他36公尺內從0飆到98km！駕駛「超速48公里」慘吞1.2萬罰單
住北部的廖姓男子去年在桃園市平鎮區限速50公里路段，超速48公里狂飆，被警方拍照取締，開罰1.2萬元，應參加道路交通安全講習；但廖男主張，他的車並非跑車，不可能在36公尺內從0加速到時速98公里；但法官綜合相關證據，認定違規事實明確，駁回告訴，且他須負擔300元裁判費，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國掃地機器人製造商追覓公布首部電動超跑預告圖，幾乎完全複製Bugatti Chiron
在AI的世界裡，你想要製造出多麼完美的車子，有甚麼不可能的。中國知名的吸塵器與掃地機器人製造商「追覓科技」（Dream Technology ）宣告他們將投入電動超跑製造業，同時公布了首輛新車的預告圖，那顯然是一台和Bugatti 的Chiron超跑極為相似的車款，只不過Chiron是雙門車轎跑，但追覓的作品卻是四門轎跑車。汽車日報 ・ 1 天前
BMW正悄悄更換新廠徽，但大多數人並沒有察覺
BMW在慕尼黑車展中，該品牌全新世代電動車 iX3 首次亮相，向世人呈現了該品牌的 Neue Klasse 平台最新設計語彙。由於全新的格柵和車頭燈設計太過搶眼，受到大家的高度關注，它重現了1960 到1980年代BMW老車的車頭風貌，但是另一個不太明顯的細節卻被大多數人所忽略，此一細節未來也將出現在次世代車款上，那就是品牌logo也做了修改。汽車日報 ・ 23 小時前
賓士AMG又被歐盟坑了？法規認為C43、GLC43與GLA35都太吵只能停產…
賓士AMG又被歐盟坑了？法規認為C43、GLC43與GLA35都太吵只能停產…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
最多省18萬！T-Roc R這波優惠、連錢包都說先買再說
台灣福斯汽車替 T-Roc R再添狠角，全新「極緻版」首次導入R部門操刀的霧影消光灰，不只視覺沈穩，還有股冷冽霸氣。搭配全新19吋Pretoria雙色鋁圈，靜止看就很快，路上回頭率幾乎保證滿格。車外還加入Black Style黑化套件，從格柵、後視鏡到細節裝飾全都暗黑處理，跑格味道直接濃到滿出來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輔助駕駛≠自動駕駛！ 高公局示警「6情境無法辨識」：不足以取代真人
高公局指出，目前市面上的輔助駕駛系統，多數具備主動定速巡航（ACC）、自動緊急煞車（AEB）、車道維持輔助（LKA）等功能，但其反應、判斷能力仍不足以取代真人駕駛，如當與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、前車突然轉向或切入、行駛路型特殊、大雨、濃霧、強光等用路...CTWANT ・ 1 天前
輔助駕駛6情況恐失效 高公局籲用路人注意
[NOWnews今日新聞]近年來，隨著汽車科技快速發展，各大車廠陸續推出具備「輔助駕駛系統」功能的新型車款，以降低駕駛負擔、提高行車舒適，但在高速公路因著車速快，一旦發生事故，衍生之車損、傷亡或交通壅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Hyundai TUCSON L 小客車正式上路，推營業用車專屬禮遇！
HYUNDAI 汽車總代理南陽實業宣布，TUCSON L 小客車自今年 10 月起正式開始交車。TUCSON L 過去以小客貨車身分深受市場青睞，如今「高性能油電」小客車的推出，更讓消費者與營運車主同時享有中型休旅的乘坐舒適、智慧安全與節能效益；並依規定可申請計程車與多元計程車等營運用途。2GameSome ・ 1 天前
仿Land Rover挑戰天門山 奇瑞越野車「半途倒退嚕」撞壞護欄
奇瑞汽車新車測試竟失控滑落！越野車挑戰天門山天梯，卻因安全防護繩纏繞車輪，導致車輛在爬升一半時撞壞護欄，尷尬停滯原地長達2小時。此事件不僅讓奇瑞汽車形象受損，也引發網友質疑：「畫虎不成反類犬，只在天梯上留下恥辱的輪胎印記。」天門山景區出借場地的做法同樣遭砲轟，影響遊客權益。奇瑞隨後發布道歉聲明，坦承裝置出問題導致此次意外。TVBS新聞網 ・ 1 天前
加完油穿越雙黃線釀3傷！女騎士耳漏昏迷 直擊10分鐘連3人違規
台中大里與雲林四湖接連發生嚴重車禍！台中63歲何姓女騎士違規穿越雙黃線，與2台機車碰撞造成3人傷亡；雲林一輛黑色轎車逆向超車，撞上銀色轎車導致失控衝進民宅，所幸屋內無人，2名駕駛受傷送醫。目擊民眾驚呼，台中事故現場「當時有尖叫聲，紅色機車似乎轉了兩圈」，而雲林警方也呼籲，「駕駛人在路上超車時應注意安全，並先打轉向燈示意」。這些事故再次提醒民眾，遵守交通規則的重要性！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
競速靈魂再現的限量進化版 Subaru BRZ Type RA發表
Subaru再次以賽車為靈感，推出專為日本市場打造的BRZ Type RA，RA代表「Record Attempt」，意即為挑戰紀錄而生。這款限量版車型僅限量300台，融合STI性能零件與專業賽事經驗，是以「駕馭快感」為主軸的終極進化之作。此次Type RA的設計源自Super Taikyu系列中的Team SDA Engineering BRZ CNF概念車，外觀及機械結構均受到顯著強化，展現濃厚賽道風格。Subaru發表BRZ Type RA，RA代表「Record Attempt」，意即為挑戰紀錄而生。外觀部分，BRZ Type RA配備STI車身空力套件，包含前下擾流、側裙、後保桿擴展件與可選的碳纖維尾翼，提升下壓力與視覺張力。排氣系統亦升級為大口徑運動型尾管，強化聲浪與排氣效率。車輛標配18吋BBS鋁圈，提供霧灰或霧銅色，並可選WR藍珍珠或水晶白珍珠車色，賽道氣息十足。 BRZ Type RA的核心亮點在於其代號FA24的2.4升自然進氣水平對臥引擎，內部使用與賽車相同的輕量化零件，包括活塞、連桿、曲軸、飛輪與離合器蓋，雖然馬力未有明確提升，但Subaru表示這些升級可帶來更Carture 車勢文化 ・ 1 天前
上班好塞！貨櫃車過彎擦撞路樹 「車箱崩塌」鏟起機車
高雄苓雅區大順三路輕軌旁今（14日）清晨發生嚴重車禍！一輛大貨櫃車過彎時閃避機車，不慎擦撞路樹，導致車箱崩塌掉落，波及一旁機車騎士。現場畫面驚悚，樹葉紛飛、貨櫃變形卡在路中央，交通幾乎癱瘓，許多趕著上班的民眾動彈不得，場面十分混亂。所幸騎士僅有擦挫傷，無大礙。同日，國道1號北向嘉義民雄路段也發生大貨車側翻事故，所幸駕駛僅受輕傷，兩起事故皆無嚴重人員傷亡。TVBS新聞網 ・ 1 天前
桃園五楊高架道火燒車！大火將車燒成廢鐵
桃園五楊高架道火燒車！大火將車燒成廢鐵EBC東森新聞 ・ 1 天前
快訊／上班注意！國道3車追撞「占輔助車道」回堵5公里…車潮待消化
國道1號北向358.2公里處，高雄市楠梓路段，今天（14日）上午發生3車追撞事故，占用輔助車道，由於正值上班尖峰時刻，車禍導致後方車流回堵約5公里，初步了解，事故已排除，無人受傷，車流仍待消化中。高公局呼籲，駕駛切勿觀望，循序通過，如將行經事故壅塞路段，建議可提前改道行駛以避開壅塞路段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Volkswagen T-Roc R霧影消光灰極緻版，汰舊換新貨物稅減徵享172.8萬元起強勢現身！
台灣福斯汽車推出The new T-Roc R極緻版，首度導入Volkswagen R部門獨家調製特殊新色—霧影消光灰搭配全新19吋Pretoria鋁合金輪圈，沉靜而氣宇軒昂，以凌厲狂傲的王者之姿撼動全場。The new T-Roc R極緻版擁強大動力配置，發揮最大馬力300ps、最大扭力40.8kgm和零百加速僅4.9秒的驚人實力，且以DCC 主動式底盤控制系統以及R 專屬運動化懸吊(車身降20mm)賦予一流操控。不僅具備R 專屬數位化座艙設計以及R 專屬外觀 / Black Style 黑化套件，由內而外盡顯強烈跑格氛圍，The new T-Roc R極緻版配備完整IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統和數位化座艙，安全與實用一應俱全。 The new T-Roc R極緻版現正搭配政府汰舊換新貨物稅減徵後享172.8萬元起，還可以4萬元升級價值10萬元限量霧影消光灰車色套件，而福斯人禮遇計畫白金卡會員再購享2萬元購車金，總計最高優惠價值達18萬元。即日起入手全新上市The new T-Roc R極緻版好禮二選一，財務專案購車且於 11 月底前領牌，再享市值超過 26,000 元 VolCARLINK鏈車網 ・ 1 天前
日本車展/驅動大未來 2025 日本東京移動展 HONDA篇
HONDA本次HONDA在JMS上，可以說除了TOYOTA和LEXUS之外，他們是攤位最大也是展出內容最多的一個品牌，大量的概念車與市售車，外加二輪以及船外機的組合，甚至又把HONDA Jet拉到現場，展演內容橫跨了海陸空三軍。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
福斯商旅Crafter九人座客車289.8萬在台上市！升級導入數位駕駛介面、IQ. Drive智駕輔助
年底節慶氛圍濃厚，春節旅遊旺季即將到來，高端接送與旅遊市場需求日益提升，台灣福斯商旅再次以旗艦之作迎戰市場-The New Crafter正式上市，建議售價新台幣289.8萬元。Crafter近年來一直都是台灣車市中歐洲原裝進口，且為同級唯一原廠大型商旅九人座客車。放眼車市，Crafter與同門的旗艦露營車Grand California更是唯二可在車內站立成人的九人座及露營車款，提供其它車款難以提供的挑高舒適性。今年Crafter更以「新世代旗艦座艙」之姿，導入全數位化駕駛介面與IQ. Drive智能駕駛輔助系統，全面提升安全與舒適標準。Zeek玩家誌 ・ 1 天前