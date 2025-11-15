Alphabet旗下自動駕駛技術公司Waymo宣布一項重大營運里程碑，其全無人自動駕駛車隊將正式獲准駛入美國三大主要城市的高速公路。首波開放的地區包含舊金山 (San Francisco)、鳳凰城 (Phoenix)，以及洛杉磯 (Los Angeles)與其周邊地區。

Waymo自動駕駛計程車正式駛入高速公路，舊金山、洛杉磯與鳳凰城率先開放

此舉標誌著Robotaxi (自動駕駛計程車) 服務在實用性上的重大突破，不再僅侷限於市區平面道路，將能更有效地滿足長距離通勤與機場接送的需求。

擴大服務公眾，舊金山半島延伸至聖荷西

Waymo並未具體透露有多少車輛獲准上路，僅表示將開放給更多的公眾乘客使用。

在服務範圍方面，Waymo特別強調了舊金山灣區的擴展規劃。目前的服務區域已變得相當龐大，從舊金山市區一路向南延伸，橫跨整個半島 (Peninsula) 地區，直達聖荷西 (San Jose)，服務範圍甚至涵蓋聖荷西米內塔國際機場 (SJC)。

這意味著，消費者未來可利用Waymo進行日常通勤，或是往返機場，甚至是在洛杉磯市中心到卡爾弗城 (Culver City) 之間進行一趟單純的兜風行程。對於在路上的駕駛而言，未來在高速公路上看到車頂頂著旋轉光達 (LiDAR)的無人車，將成為新的日常風景。

強調數百萬英里測試，未來佈局亞特蘭大、奧斯汀

針對高速公路行駛的高速與複雜性，Waymo強調其車輛已在高速公路上累積了「數百萬英里」的測試里程，並且具備「熟練處理高速公路動態」的能力。

在未來的擴展計畫方面，Waymo表示正計畫在奧斯汀 (Austin) 與亞特蘭大 (Atlanta) 等地推行類似的高速公路服務。

此外，Waymo也預告將在2026年將自駕車隊帶進聖地牙哥 (San Diego)、底特律 (Detroit) 與拉斯維加斯 (Las Vegas)。不過，這些新城市的服務初期將暫時不會包含高速公路路段。

