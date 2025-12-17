WBC世界棒球經典賽看東森 電視轉播場次公布

東森新聞轉播2026 WBC 世界棒球經典賽場次表。圖／東森新聞





2026 WBC 世界棒球經典賽看東森，電視轉播場次公布！

2026 世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月正式開打，中華隊預賽賽程備受關注。東森電視公布最新轉播資訊，確認由 51頻道 東森新聞台 全台電視獨家轉播多場焦點賽事，就算買不到東京巨蛋門票，球迷也能在電視機前即時應援，一起為中華隊加油。

東森電視轉播場次如下：

3月5日（四）上午10時50分 中華隊對澳洲

3月6日（五）下午5時50分 日本對中華隊

3月7日（六）上午10時50分 中華隊對捷克

3月7日（六）下午5時50分 韓國對日本

3月8日（日）上午10時50分 中華隊對韓國

轉播頻道：CH51 東森新聞台

本屆經典賽話題性十足，道奇球星大谷翔平日前宣布將參加2026年世界棒球經典賽，也讓台灣球迷高度關注中華隊在預賽與日本隊的正面交鋒。第6屆經典賽預定於明年3月開打，各參賽國須在2月初繳交最終名單，賽事熱度持續升溫。

中華隊備戰規劃同步曝光，集訓將分為兩階段進行，第一階段自1月15日起至農曆年前，於國訓中心展開備戰；第二階段則在農曆年後移師台北大巨蛋持續訓練，提升實戰狀態。

此外，中華隊計畫於2月底安排與日職軟銀、火腿兩隊進行交流賽，並預計2月28日啟程前往日本宮崎進行賽前最後調整。

中華隊的選訓會已初步確認43人名單，總教練曾豪駒表示，除中職主力球員外，多名旅外選手也已納入評估，目前正等待美職球團回覆，以確認旅外球員可加入集訓的時間點。

2026 世界棒球經典賽戰火即將點燃，東森電視全台獨播重點賽事，邀請球迷鎖定 CH51 東森新聞台，一起力挺中華隊，前進美國，再現台灣棒球榮耀。

中華隊出賽日期與東森新聞轉播場次。圖／東森新聞

