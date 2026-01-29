WBC中華隊公布名單倒數！曾豪駒：預計帶15至16位投手

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

隨著世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，中華隊總教練曾豪駒透露，完整30人名單將由大聯盟（MLB）於2月6日統一對外公布，球迷關心的最終名單已進入倒數階段。

中華隊目前正在高雄國訓中心進行第一階段集訓，曾豪駒表示，自1月15日以來，教練團持續觀察選手的身體狀況與調整進度。教練團預計於2月3日召開會議，綜合訓練表現與健康評估，討論並敲定最終30人名單。

在戰力配置上，曾豪駒指出，中華隊預計攜帶15至16位投手，較2023年經典賽的14人略多，主要考量多數球員仍在季前調整期，需控管用球數與負荷；屆時每場比賽將規劃兩名先發投手輪流登板，以提升調度彈性，讓球隊能以更穩定的狀態迎戰賽事。

更多FTNN新聞網報導

WBC首戰恐強碰山本由伸先發 曾總：非常興奮

另類「二刀流」！阪神翻譯披巴西隊戰袍參戰經典賽 有望擔任先發游擊

李洋砸6千萬挺中華隊！「歷屆最高規格」備戰WBC 隊長陳傑憲讚：有責任感

