WBC中華隊帶16投半數旅外

世界棒球經典賽（WBC）主辦單位美國職業棒球大聯盟（MLB）6日公布中華隊30人名單。（圖取自WBC臉書）

記者陳建興∕台北報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人名單6日公布，旅外球員近半數，投手帶16人；台美混血好手龍（Jonathon Long）、費柴德（Stuart Fairchild）都將首度披上中華隊戰袍。

中華隊此次帶16名投手，過去5屆投手群防禦率合計高達6.93，多帶投手確保登板時都是最佳狀態，其中有9名旅外投手，投手群一字排開都具備不錯的球速條件。旅日福岡軟銀鷹隊20歲投手張峻瑋去年代表台灣打亞洲棒球錦標賽，在賽會中飆出生涯最速158公里火球，也是此次投手群中年紀最小球員。

廣告 廣告

投手群中最資深球員為35歲左投陳冠宇，加上此次被選進，為第3度代表台灣打世界棒球經典賽，胡智為、曾峻岳也都是2023年世界棒球經典賽中華隊班底。

包含陳冠宇在內，林凱威、張奕、林昱珉都是2024年世界12強棒球賽中華隊冠軍班底，而林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓、沙子宸、孫易磊、徐若熙則是2025年初世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）班底；張峻瑋、古林睿煬、鄭浩均、林詩翔也都將首度披上一級賽事國家隊戰袍。

另外，捕手3人為吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏；內野手7人為台美混血好手龍，加上旅美球員鄭宗哲、李灝宇，中職球員則有張育成、吳念庭、江坤宇、林子偉；外野手4人有台美混血好手費柴德，以及旅日球員林安可，中職球員則有陳傑憲、陳晨威。

中華隊與日、韓同在C組，日媒稱台灣實力不俗，並點名古林睿煬、孫易磊及徐若熙等3位強投；韓媒則用「韓國殺手」形容林昱珉，提到中華隊投手群陣容強大，也表示台灣不再是「黑馬」，直言韓國想要晉級8強，與台灣比賽將是關鍵一役。