WBC中華隊30人名單一次看 旅外、王牌投手全到齊

（記者石耀宇／綜合報導）2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日至18日舉行，各隊30人正式名單今晨透過《MLB Network》直播同步公布。中華隊被分在競爭激烈的C組，將於東京巨蛋迎戰日本、韓國、澳洲與捷克，賽事未開打已掀起高度關注。

圖／中華隊教練團對高張力賽事的投手調度已有周全布局。（翻攝 CPBL 中華職棒 臉書）

根據官方名單，中華隊本屆陣容以旅外戰力為主軸，搭配中職主力，投手群多達16人，顯示教練團對高張力賽事的投手調度已有周全布局。總教練曾豪駒領軍下，名單橫跨美、日職體系與中華職棒，整體深度與國際賽經驗均被視為歷屆之最。

投手名單方面，包含效力美職體系的徐若熙、林昱珉、陳柏毓、孫易磊，以及具日職與大聯盟經驗的張奕、陳冠宇、胡智爲等人，另搭配中職穩定戰力曾峻岳、古林睿煬、鄭浩均，形成先發、後援兼具的完整配置。

圖／2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人正式名單公布。（翻攝 CPBL 中華職棒 臉書）

捕手由吉力吉撈．鞏冠、林家正與蔣少宏組成，兼具長打與配球能力；內野陣容則集結旅外好手張育成、林子偉、鄭宗哲，以及中職金手套江坤宇，守備穩定性被外界高度期待。外野部分由隊長陳傑憲領銜，搭配林安可、陳晨威與具大聯盟資歷的費爾柴德，攻守兼備。

中華隊所屬的C組被外媒評為「死亡之組」，除地主日本隊外，韓國與澳洲皆為國際賽常客，捷克近年也在歐洲賽事展現競爭力。賽事將於東京巨蛋進行，對中華隊而言，不僅考驗戰力，也考驗臨場抗壓與調度應變。

隨著名單公布，中華隊備戰進入倒數，如何在投手調度與臨場應變上發揮名單深度，也被視為本屆賽事的重要觀察焦點。

