WBC中華隊43人名單遭外流！ 中職：對任何名單資訊均無評論

台北市 / 武廷融 綜合報導

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月登場，而中華隊將在15日於高雄左營國訓中心正式開訓，有媒體今(12)日曝光43人集訓名單，對此中華職棒聯盟則表示，選手集訓名單會在15日的開訓日後陸續公布，對於網路上的任何名單資訊均無評論。

世界棒球經典賽將在3月登場，台灣將對上日本、韓國、捷克、澳洲。最重要的選手名單也引發各界關注，中華隊將挑選43人，在15日於高雄左營國訓中心正式開訓，並選出最終正選名單30人。

而除了旅美投手鄧愷威、台鋼雄鷹黃子鵬以及樂天桃猿林立宣布不會參加今年經典賽，官方並未公布哪些球員將參與集訓，僅能從選手個自表態逐一拼湊名單。不過今日上午有一份43人集訓名單外流，引發球迷熱議。對此，中職聯盟表示，選手集訓名單會在15日的開訓日後陸續公布，對於網路上的任何名單資訊均無評論。

