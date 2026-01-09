WBC倒數震撼彈 唯一大聯盟球員鄧愷威婉謝徵召：決定相當艱難

鄧愷威。（翻攝鄧愷威IG）

世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，目前在美國大聯盟（MLB）的唯一台籍球員鄧愷威，今（9日）發出聲明婉謝中華隊邀約，鄧愷威在聲明中坦言決定相當艱難，也強調能代表台灣隊出賽極具意義，不過現階段對他而言最重要的是準備朝下一個目標前進，同時他也透露，做出決定後已第一時間向總教練曾豪駒說明。

鄧愷威今（9日）突透過社群對外說明，表示經過和家人及團隊多次討論與評估，最終做出艱難決定，「婉謝本屆WBC世界棒球經典賽的邀請」，鄧也坦言，決定勢必會引起不同聲音，也可能讓球迷失望，他都能理解，也強調：「能夠代表中華隊出賽，對我而言始終是一件極具意義、值得珍惜的事，這一點從未改變。」

鄧愷威表示，2024年站上大聯盟舞台後帶給他許多衝擊與反思，隔年累積實戰經驗後，也更加確定，「現階段對我來說，最重要的事情，是把每一個準備環節做到位，穩定地朝下一個目標前進」，鄧愷威也感謝中華職棒蔡其昌會長、曾豪駒總教練以及中華隊教練團的邀請，他表示做出決定已第一時間向曾豪駒說明想法。

今年27歲的鄧愷威，2017年畢業後就被明尼蘇達雙城以50萬美元簽約金（約新台幣1,500萬元）簽下小聯盟合約，2019年在被交易至舊金山巨人小聯盟，2023年曾代表我國出戰WBC，隔年順利升上大聯盟，去年9月間在洛杉磯道奇主場先發，當天對決日籍二刀流球星大谷翔平，累積兩度三振好成績。





