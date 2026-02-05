WBC倒數1個月 高虹安宣布「奧運銀牌國手」林琨瀚接任副市長



新竹市長高虹安今（5日）表示，在世界棒球經典賽（WBC）倒數一個月的今天，當全國都在期待球員名單出爐，她也要向市民朋友宣布，新竹市政府延攬1992年奧運棒球銀牌得主、也是杜哈亞運金牌教練、現任清華大學副教授林琨瀚出任副市長一職。新竹市府表示，此項人事安排將借重林琨瀚深厚的體育專業、嚴謹的學術根底，以及長期深耕新竹基層運動的經驗，為科技首都注入「運動活力」與「科學治理」的新思維，進一步鞏固新竹市作為「國手培育之都」的領先地位。

高虹安表示，林琨瀚在球場上以「穩定、細膩」的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量。林副市長在清華大學累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，定能協助市府推動各項重大建設。高市長強調，未來將特別借重其長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫。

高虹安進一步指出，新竹市憑藉「基層運動選手訓練站」的優異表現，已二度蟬聯《遠見雜誌》運動城市排行榜一般縣市組冠軍，在基層體育的人才密度與投入程度居全國之冠。延攬林琨瀚副市長，正是要運用其運科專業，讓新竹的基層選手能獲得更精準、更具科學實據的訓練資源。

林琨瀚表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力。「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。」

林琨瀚提到，未來除了全面協助高市長推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。

竹市府表示，林琨瀚長資歷卓越，球員時期身為台灣棒球史上最具代表性的內野手之一，曾多次披上中華隊戰袍，更在1992年巴塞隆納奧運會中勇奪銀牌。進入職棒後，效力於三商虎及誠泰太陽隊期間，憑藉精湛守備與穩定火力，多次榮獲金手套獎與最佳九人殊榮。

竹市府表示，褪下球衣後，林琨瀚展現對學術的追求，於2009年起受聘於國立清華大學。在清大服務期間，他不僅培育無數體壇英才，更積極參與新竹市多項體育發展計畫，對在地的城市脈絡與運動環境極為熟悉。林琨瀚預計於三月正式上任，期待透過奧運職棒名將的加入，帶領新竹市在教育、體育發展、市民福祉及運動休閒等面向上邁向更高層次。

《林琨瀚小檔案》





學歷：中國文化大學運動教練研究所碩士

經歷：

• 國立清華大學體育室專任副教授、棒球隊總教練

• 中華職棒三商虎隊、台灣大聯盟誠泰太陽隊職業球員

• 2006年杜哈亞運棒球中華隊金牌教練

• 2003札幌亞錦賽中華隊情蒐小組

• 1992年巴塞隆納奧運會棒球銀牌得主

獲獎紀錄：中華職棒金手套獎、最佳九人獎；台灣大聯盟打擊王、金手套獎等。

