WBC台日戰一票難求！蔡其昌宣布「借到東京應援場地」還差1關 眾人狂+1：恐要借巨蛋

WBC台日大戰一票難求，蔡其昌結合民間募資平台，在東京尋找場地讓球迷可以齊聚為選手應援。（鏡報董孟航）

3月即將在東京巨蛋開打的WBC世界棒球經典賽C組預賽，台灣隊出賽的場次已全數售罄，尤其台日大戰更是一票難求，中職會長蔡其昌昨（21日）晚宣布好消息，在經過一番努力後已經借到東京的台日戰應援場地了，他好奇問當天到底有多少人會在東京，眾人紛紛狂喊「+1」「+2」，半天突破6千則留言，有球迷直呼這下恐怕要再借一顆巨蛋或體育館才能容得下了。

不只日本場秒殺 台灣出賽場次也售罄

C組預賽除了地主國日本以外，還有台灣、韓國、澳洲、捷克，台灣球迷飛到東京僅需約3個小時，在地緣上有優勢，門票開賣後立刻引發搶購熱潮，有球迷近日到東京巨蛋現場查看售票情況，台灣隊出賽場次之票券皆已售罄；日本出賽的場次因為有球星大谷翔平、山本由伸加持，更是早早就被秒殺，許多台灣球迷哀號，特地訂了機票和住宿，想飛到東京現場朝聖台日大戰，卻根本買不到門票。

中職會長蔡其昌先前受訪表示，票務是日方處理，他也多次溝通，但日方有他們賣票的方式，熱銷超乎預估。對於台日大戰門票一票難求，他也結合民間募資平台，希望可以在東京找一個室內場地，舉辦台灣之夜的應援晚會，讓無法進場的台灣球迷可以一起幫台灣加油。

台日大戰門票秒殺，進不去東京巨蛋的球迷希望可以有場地一起幫台灣加油。（讀者提供）

結合民間募資找場地 蔡其昌報喜曝進度

蔡其昌21日晚間在臉書、Threads發文報告好消息：「經過夥伴們千辛萬苦，我們終於借到東京台日戰的場地了」，不過這次的WBC日本轉播權是Netflix獨家，他們也正送審請求轉播授權。他好奇發問：「我先統計一下當天到底多少人在東京啊？我+4」。

球迷們立刻開始喊聲：「我+1」「台日+2」「台日+5」「台日+8」「台日+4 感謝會長的用心」，留言情況相當踴躍，截至今天上午10點臉書已湧入超過3,500則留言，Threads也有超過2,500則留言，假設這6千多人都到場且至少攜伴1人，還不算進那些「+5+6...+N」的，保守估計就有上萬人想參與，也難怪門票一開賣就立刻被搶光。

恐要再借巨蛋才容得下 球迷盼「收費實名制」防黃牛

媒體人黃暐瀚就留言表示：「報告會長，我看可能會有幾萬人。」還有人推測可能要借到巨蛋等級的場地，例如像是東京武道館、東京體育館，才有可能容得下這麼多台灣球迷。

目前民間發起的募資行動正在如火如荼進行中，募到的款項預計將用於租借場地、購買當地應援廣告，有不少球迷在蔡其昌的貼文下留言呼籲，希望借到的場地是採使用者付費，或甚至實施實名制，以避免黃牛猖獗的情況，讓球迷都可以齊聚為台灣加油。

